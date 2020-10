Premia National Geographic a Enrique Lomnitz

Explorador emergente

El diseñador industrial Enrique Lomnitz, director de la empresa social Isla Urbana, que ofrece soluciones de captación de agua de lluvia, fue reconocido por el programa Emerging Explorer 2020 de National Geographic.

“Nunca lo había pensado. No sabía cómo funcionaba y creo que yo, como muchas personas, teníamos una idea un poco equivocada de lo que es un explorador de National Geographic”, expresó Enrique en entrevista con Diario de Yucatán.

Hasta antes de recibir el reconocimiento, señaló, la concepción que tenía de los exploradores era como la de los alpinistas con su piolet y sus botas de hielo, subiendo al Everest o algo así.

“Nunca se me había ocurrido realmente que ‘explorador’ para National Geographic es un concepto más amplio”, dijo el empresario, para quien el reconocimiento fue sorpresivo.

Lomnitz fue seleccionado, junto con otros siete agentes de cambio, entre ellos la fotógrafa chilena Tamara Merino (ella y Enrique son los únicos latinoamericanos reconocidos con el Emerging Explorer), por su trabajo como constructor de modelos de abasto de agua sostenible, principalmente de la captación de agua de lluvia.

“Trabajamos en comunidades periurbanas de Ciudad de México y rurales de varias partes del país que sufren por altos grados de precariedad hídrica que no tienen agua, o que tienen un abasto muy inseguro o agua de muy mala calidad… toda la variedad de fenómenos que existen dentro del mundo de la escasez y precariedad hídrica”.

Añadió que trabajan en comunidades que están en condiciones muy graves en cuanto a abasto de agua y para ello diseñan y desarrollan proyectos para captar agua de lluvia para la población.

Es labor a favor de las comunidades, justo el objetivo de National Geographic Society que busca invertir en personas audaces y con ideas transformadoras.

Premio inesperado

Enrique no sabía que sería uno de los seleccionados, de hecho, no tuvo que hacer ni un solo trámite para que los consideraran, por lo que al recibir la llamada inesperada para notificarle que fue reconocido por el programa Emerging Explorer 2020, se le aclararon las ideas.

“En ese momento me pareció totalmente lógico que los exploradores no solo son personas que están metidas en el Amazonas con un machete necesariamente, también somos las personas que estamos tratando de buscar nuevos horizontes y cómo se desenvuelve la humanidad en muchos otros sentidos”, indicó.— Iván Canul Ek

Sorpresivo reconocimiento

Lomnitz resaltó que el reconocimiento fue una sorpresa total: “Nunca me lo hubiera imaginado, pero cuando me llegó, además de sentirme muy feliz y afortunado, me pareció como lógico. Dije sí, y sí me entiendo como un explorador en este otro sentido, y tal vez, aunque también tengo muchas aventuras de meterme en comunidades muy aisladas y remotas, y he estado en la selva con machete, ‘explorador’, pensando en término muchos más amplios, es toda aquella persona que está buscando abrir nuevas veredas en el gran misterio que es la realidad”