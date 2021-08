Premio FIL para chilena

Se impone a 71 candidatos este año Diamela Eltit

GUADALAJARA (EFE).— La escritora chilena Diamela Eltit ganó ayer el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara correspondiente a Literatura en Lenguas Romances 2021, según anunció la portavoz del jurado, Lorena Amaro.

“La escritora chilena Diamela Eltit es la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 por la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo”, informó.

Eltit (Santiago de Chile, 1949) fue elegida entre 71 candidaturas por ser una voz experimentada en cuestionar los temas más urgentes de la época contemporánea, como la pandemia, las migraciones o la depredación y devastación ambientales, detalló Amaro en una videoconferencia de prensa.

El jurado entregó este premio “por una trayectoria que trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas posthumanistas”, dijo.

Amaro destacó que la obra de Eltit toca temas relacionados “con la resistencia, la marginalidad y el olvido” y en las que busca rescatar “las posibilidades de una nueva humanidad”.

Al recibir el anuncio del fallo, la narradora señaló que nunca ha esperado que su obra sea reconocida con premios, pues la escritura es, antes que todo, un espacio de libertad.

“Escribir para mí es un espacio de libertad, he podido salir de la vida cotidiana para ingresar a este territorio de la creatividad. (...) No necesito recompensas por eso, nadie me debe nada a mí, mejor dicho yo le debo mucho a la literatura“, indicó por videoconferencia.

La escritora es una de las más reconocidas en su país con una amplia obra que incluye novela, crónica y ensayo y que comenzó con “Lumpérica” (Las Ediciones del Ornitorrinco, 1983) y “Por la Patria” (Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986) y se ha nutrido con “Mano de obra” (Seix Barral, 2002), “Fuerzas especiales” (Seix Barral, 2013) y “Sumar” (Seix Barral, 2018), entre otros.

Su obra ha sido reconocida con el Premio Nacional de Literatura de Chile, en 2018, y recientemente con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria, entre muchos otros galardones.

El premio de la FIL, dotado con 150,000 dólares, será entregado el 27 de noviembre próximo en la inauguración de la XXXV edición de la feria en Guadalajara.