Preocupa a artistas un cambio

Erica Millet cita varios logros a lo largo de su labor

La profesionalización del trabajo de los creadores, el acceso universal al arte y la cultura, la incentivación de la producción artística y el cuidado y visibilización del patrimonio cultural del Estado son áreas en las que se trabajó fuertemente y se alcanzaron logros en la gestión de Erica Millet Corona al frente de la Secretaría de la Cultura y las Artes.

Así lo indica la secretaria de esta dependencia, quien como se dio a conocer será sustituida en el cargo, el lunes venidero, por Loreto Villanueva Trujillo, quien funge como titular de la Segey.

Erica Millet señala que está agradecida con el gobernador por la fortuna de poder haber estado en el citado cargo, y de representar y cuidar de la difusión del arte y la cultura en el Estado, “que tiene tanta riqueza cultural, tradiciones arraigadas y una comunidad artística vibrante. Fue un reto y una oportunidad especial sumar al desarrollo de la vida cultural de Yucatán”.

Considera que entrega una Secretaría más ordenada y mejor estructurada, “más limpia en muchos sentidos de la que recibimos”.

“Sin duda el trabajo fue arduo y complejo, las circunstancias no permitían operar con la holgura con que se ha operado el tema cultural en otros tiempos, pero aún así el equipo de trabajo logró consolidar acciones importantes que quedan como testigo de la labor realizada y que espero tengan continuidad”.

Explica que el trabajo se basó en los ejes del Plan de Estatal de Desarrollo y en pilares estratégicos como los enfocados en la profesionalización de los artistas, el acceso universal al arte y la cultura, la incentivación de la producción artística y el cuidado y visibilización del patrimonio.

“Pudimos diseñar diversos programas para llevar al cabo las tareas que tenían que ver con estos ejes estratégicos, y logramos importantes avances en ese sentido. Fuimos la primera Secretaría de la Cultura y las Artes en tener un departamento de industrias culturales y creativas desde la dirección de Desarrollo Artístico y Cultural; lanzamos el programa Cultura para todos, y trabajamos en la descentralización a través de la activación de las casas de cultura”.

Señala que la Dirección antes citada entregó una serie de indicadores de trabajo, que constituyen un área de oportunidad grande para continuar trabajando, ya que dichos indicadores abarcan la cultura y las artes del Estado.

La Sedeculta, por medio de la Dirección de Promoción y Difusión Cultural, respondió con prontitud a la contingencia sanitaria logrando programas exitosos de cultura digital, y dando como resultado el contar con un repositorio de contenidos digitales de eventos y contenido didáctico.

Destaca el trabajo que se efectuó en los centros culturales, en los que se logró una limpieza y estructuración más eficiente y adecuada del personal de esos centros, que tuvieron que cerrar físicamente por la pandemia en 2020, pero lograron integrar el trabajo de esos espacios en contenidos digitales que permitieron mantener activas a las comunidades de esos centros, que considera vibrantes y comprometidas, como el Cecuny, la Ibérica y el Centro Cultural “Ricardo López Méndez” (Cordemex).

“A través del despacho de la Dirección de Vinculación se lograron alianzas importantes en favor de la cultura, se mantuvieron relaciones saludables con otras instituciones de cultura, se capitalizó esta relación y se establecieron vínculos efectivos con los colectivos de artistas independientes de la localidad, como de igual forma se hizo por medio de las jefaturas de diferentes disciplinas que tiene la Sedeculta”.

Manifiesta que los indicadores de descentralización es un área a la que se debe dar continuidad, así como mantener programas como Cultura para todos, y cuando la pandemia lo permita continuar con la reactivación de las casas de cultura, al igual que programas como Ko’one’ex Paax, de iniciación musical para orquestas típicas y sinfónicas, que tiene presencia en cinco municipios e iba avanzando a buen ritmo, con resultados tangibles en el avance y desarrollo de los niños.

Espera que Loreto Villanueva pueda darle continuidad a ese programa e incluso vincularlo con la Segey, por medio del programa de iniciación musical en escuelas que cuentan con dotación de instrumentos para ello.

Comparte que estaban a punto de lanzar una serie de estrategias digitales para atender diferentes aspectos de la vida cultural del Estado: dos plataformas culturales para la visibilización y registro del patrimonio biocultural del Estado y de la Red Estatal de Agentes Culturales de Yucatán (Reacy), una plataforma digital que es importante referente en cuanto a la comunidad artística e industrias culturales del Estado, como agentes de activación de la economía creativa en este repositorio que permitirá a agentes artísticos de Yucatán ser reconocidos en otros lados, como un objetivo a mediano plazo.

También se impulsó la creación artística a través de diferentes convocatorias que se lanzaron el año pasado, y espera se logre activar esa incentivación directa a través de la producción de artes en el Estado.

La profesionalización de los artistas para que puedan acceder a fondos estatales, nacionales e internacionales fue parte de lo realizado.

Considera que una de las prioridades en el equipo será mantener el trabajo posterior a la firma del fondo de la Unesco, que aporta el dinero para el proyecto “Impulso a las industrias culturales y creativas del estado de Yucatán”, en el marco del Fondo para la Diversidad Cultural, otro de los logros de su gestión al ser el Estado el único del país admitido para recibir estos recursos. El programa se debe llevar al cabo con el IYEM y la UTM.

Erica Millet agradece a todo el equipo de trabajo que la acompañó en su gestión, quienes “enriquecieron el trabajo con pasión y ganas”.

También agradeció a las instituciones con las que se trabajó de manera coordinada como la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, el Museo de la Canción Yucateca, el Ballet folclórico del Estado, la Orquesta Típica Yucalpetén, la Banda de Música del Estado, la Orquesta Jaranera, el Consejo Consultivo del Palacio de la Música, a su director General y todo su personal.

También extendió un agradecimiento al Patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, por la oportunidad de contribuir a su proyecto.

“Hago votos para que se hagan las aportaciones necesarias para la continuidad de una institución tan importante como la OSY”.

Opinan los artistas

Integrantes de la comunidad artística recibieron el cambio de titular de la Sedeculta con sorpresa y preocupación por la continuidad al trabajo artístico en Yucatán.

La directora, coreógrafa y maestra de danza, Lourdes Luna Aranda, señala que le sorprendió mucho el cambio, pues la Sedeculta pese a todos los problemas que se generaron por la crisis sanitaria tuvo la disposición de trabajar y apoyar a la comunidad artística.

“Se entendía que los recursos irían al sector salud, pero la Secretaría hizo esfuerzos para mantener activo a todo el sector cultural”.

Manifiesta que siempre encontraron en la Sedeculta y su titular un espacio de comunicación y diálogo abierto, y sentían que había una escucha desde la institución y hacia las necesidades del sector.

“Lamentablemente pasa esto, y es lamentable porque las relaciones entre la institución y el sector independiente para gestionar cosas y lograr recursos o apoyos es una relación que se construye con el tiempo. Habíamos avanzado mucho con la secretaria y ahora debemos empezar de cero con quien llegue. No es no que vaya a ser algo positivo, simplemente no conocemos a la que será la nueva titular, así que no sabemos cómo va a ser la relación y lo avanzado en ese sentido se pierde”.

Considera que Erica Millet ya conocía a todo el sector, los problemas que enfrentan y entendía y escuchaba a los creadores de cada área cuando se da este cambio, “lamento que haya sido así, esperamos sea para bien y positivo se logren concretar los proyectos en los que se había avanzado”.

El actor Teo Flores señala que el cambio de titular de la Sedeculta vviene de una u otra manera a interrumpir “el gran trabajo que estaba realizando Erica Millet Corona, pues considero que a pesar de los miles de recortes presupuestales hacia la cultura ella logró mantener un trabajo ejemplar con la comunidad artística y siempre estaba en disposición para entablar comunicación con los artistas y sacar adelante la cultura de nuestro Estado con mucha honestidad y franqueza”.

Apunta que una ventaja de este cambio es que puede llevar a una reflexión sobre la importancia de la cultura en el Estado de Yucatán, para que se le otorgue la relevancia que amerita.

“También puede ser una ventaja la visión de una profesional de la educación y la continuación de la cultura a través de la fuerza, visión y preparación de dos grandes mujeres.

El pintor Jaime Barrera Aguilar también se dijo sorprendido por este cambio y expresó un reconocimiento para Érica Millet “de larga trayectoria y siempre vinculada a la generación y difusión de la cultura. Una excelente persona, de trato amable para todos”.— Iris Ceballos Alvarado