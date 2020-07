Preocupada por los contagios

“No se ve la luz al final del túnel”, lamenta Alazraki

La reportera Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa en El Vaticano, lamentó el importante aumento de casos de coronavirus en México donde, afirmó, “no se ve luz al final del túnel”.

En un mensaje publicado ayer en su perfil de Facebook, que acompañó con fotos del arzobispo yucateco Jorge Carlos Patrón Wong, secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero del Vaticano, escribió a sus seguidores:

“Hola muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy amanecí temprano para escribirles. Me disculpo por no haberlo hecho en los últimos dos, tres días”, indicó.

“Después de cuatro meses pude volver a casa por unos días con mi hija Carolina que vive y trabaja en París y traté de estar lo más posible con ella. No he dejado de seguir lo que pasa en México y vi que ya superó (en número de casos) a Italia”.

Aseguró que “esto me entristece porque además aún no se ve la luz al final del túnel... Desde México me han llegado noticias tristes de personas que se han enfermado o han fallecido”.

La periodista se sinceró y dijo que “cuando empiezas a oír casos de personas conocidas o cercanas a personas que conoces no es una buena señal; confirmas una vez más que todos, independientemente de la salud o de la edad, estamos en riesgo”.

Dedicó unas palabras por el fallecimiento de César, “el hermano de mi querido amigo Héctor Hugo Jiménez, un gran periodista que conocí hace unas tres décadas cuando estuvo de corresponsal aquí. Pensé mucho en él, en su familia, en su mamá a la que también conozco, a su dolor e impotencia ante esta pandemia que se está llevando tantas vidas”.

“Para todos aquellos que han perdido a un ser querido, mi pésame y cercanía”.

Al final, habló de las imágenes publicadas junto a su texto. “Me permito compartir unas fotos de monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, encargado de los seminarios de todo el mundo, quien celebró una misa frente a la tumba de San Juan Pablo II, una misa para todas las familias afectadas por la pandemia. Ojalá que este santo que quiso tanto a México escuche sus oraciones”.

Esas fotos son las mismas que publicó este lunes monseñor monseñor Patrón Wong en perfil de Twitter explicando que “ofrecimos la eucaristía en la tumba de San Juan Pablo II por las familias que están sufriendo por la pandemia”.