Preparan cocteles con plantas

Jóvenes cubanos ven potencial en especies vegetales

LA HABANA (AP).— Al compás del son, el bolero o la salsa que acompañan las noches cubanas, Dago y Alex comenzaron hace unos años haciendo mojitos y daiquirís como cualquier otro cantinero de Cuba. Ahora ya no quieren solo eso.

Apasionados de la coctelería y conocedores de las carencias de la isla, estos jóvenes desarrollan un proyecto para preparar tragos a partir de plantas nativas de Cuba y las Antillas e incluso crear un emprendimiento comercial que distribuya jarabes a partir de ellas.

Malva de caballo, orozuz de la tierra, flor de majagua y abre caminos —especie asociada con rituales de la santería— son algunos de los ingredientes que Manuel Alejandro Valdés y Dagoberto Jesús Morejón, ambos de 26 años, están usando para sus recetas.

“Esto para mí es una pasión, el mejor trabajo del mundo. No me veo haciendo nada que no tenga que ver con la coctelería y más desde que descubrí la botánica”, dice Valdés, un antiguo estudiante de ingeniería.

De momento nadie más hace algo parecido en Cuba, pese a que la isla es una de las zonas más importantes de especies endémicas del Caribe y los profesionales de la cantina se encuentran continuamente desabastecidos de jarabes o licores debido a las carencias materiales.

Junto con expertos de la Asociación Botánica de Cuba, desde que comenzaron a investigar y lanzaron el proyecto hace un año con auspicio de la Asociación de Cantineros, identificaron 50 plantas con potencial de emplearse en los tragos.

“Trabajamos con un mercado virgen”, expresa Valdés, para quien “Cuba necesita mucho de estos productos por la escasez” de insumos para los bares y los “paladares”, como se denomina en la isla a los restaurantes privados que se multiplicaron tras la apertura económica iniciada hace una década.

Además, agrega Valdés, ahora estudiarán las cualidades de las algas, un mundo por descubrir en la isla.

Donde todo comenzó

Valdés y Morejón, quien cursaba Derecho, se conocieron en un curso de coctelería y su unión se denominó inicialmente TB Cocktails —por twins (gemelos en inglés) y bartenders (cantineros)—, pero al encontrar el mundo vegetal que los rodea la T se convirtió en Trees (árboles en inglés).

Por ahora la creación de los tragos Exotic Island y Autóctono les ha ganado reconocimiento y premios en concursos internacionales.

“Le hicimos ver a muchos jueces que sí tenemos una flora cubana atractiva y que puede competir”, explica Morejón, quien junto con Valdés tuvo que defender la inocuidad de sus recetas —que no fueran venenosas para consumo humano— y estudiar el potencial de las plantas: si eran digestivas, aperitivas y afrodisíacas.

Exotic Island es una mezcla de jarabe de flor de majagua (Hibiscus elatus), perfume de abre caminos (Koanophyllon villosum), Beefeater 24, jugos de limón y naranja con claras de huevo. Autóctono se prepara con oreganito (Lippia micromera), jarabe de cerezas del país (Malpighia glabra), limón y Havana Club edición A.

En un principio las cultivaron en macetas y canteros en sus casas o las recogían de los alrededores.

“La mayoría de las plantas que estamos usando se dan de forma silvestre. No tienen un valor comercial y lo que queremos es que lo tengan”, indica Morejón.

Acudieron por el auxilio de Wilder Altamira, productor agrícola de 45 años usufructuario de nueve hectáreas en las afueras de La Habana, para cultivar allí las especies que necesitan.

Llegar a la finca Río de Oro de Altamira no es fácil. Hay que rodear la ciudad y emprender un camino de uno o dos kilómetros para llegar al lugar lleno de árboles maderables tropicales, frutales y platanales que maduran bajo un tórrido sol.

“Me parece algo novedoso que tiene características singulares”, opina Altamira mientras muestra parcelas y cultivos. “Ellos lo que quieren potenciar es las plantas nuestras, es un proyecto muy bonito. Y si podemos ayudar ¡tenemos aquí la tierra!”.

La iniciativa de Valdés y Morejón llega en momentos en que las autoridades han anunciado una pronta y nueva apertura para la creación de pequeñas y medianas empresas, hasta ahora prohibidas en Cuba, aunque toleradas debido a las necesidades del país de generar empleos, bienes y servicios.

Ambos cantineros aseguran que su idea no solo es preparar los tragos y estandarizar sus recetas, sino iniciar una industria que nutra de infusiones, jarabes y preparados a sus colegas.

Esperan que en los próximos meses, tras superar la pandemia, la economía del país se reactive.

“Estamos trabajando con la tierra, de donde sale nuestro proyecto, en otro país seríamos dos bartenders más”, puntualizan.

Ruta contraria

Manuel Alejandro Valdés y Dagoberto Jesús Morejón van en dirección contraria a la de miles de jóvenes cubanos que están emigrando en busca de una mejora económica.

Una mina

“Cuba en el momento en que estamos es una mina, hay mucho que hacer para que llegue este país a una prosperidad como la que todos soñamos y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?”, se pregunta Morejón.