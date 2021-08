Presenta Manuel Taure obras en inusual soporte

Memorable es que al comienzo de la pandemia del Covid-19, de un momento a otro y nadie sin saber por qué, el papel higiénico se convirtiera en uno de los bienes más preciados de la gente, indicador de estatus social y moneda de curso legal.

Pasaron semanas antes de que se cayera en la cuenta que atesorar grandes volúmenes del producto en cuestión no marcaba una diferencia entre contagiarse o no con el nuevo coronavirus. Después de todo, el papel de baño tiene un único e ineludible propósito... ¿o no?

Para el catalán Manuel Taure el papel higiénico es una plataforma innovadora, diferente y especial para el arte del grabado, como lo demuestra en “Culto al rollo: The Toilet Paper Story”, exposición plástica que podrá visitarse en el Museo de la Ciudad una vez que pase la contingencia por “Grace”.

Su propuesta, innovadora por el objeto que utiliza como lienzo, representa la culminación de un proyecto de divulgación artística realizado durante la pandemia por el que Taure depositó en los buzones de diversos rumbos del Centro pequeñas tarjetas con sus creaciones, que elaboraba semanalmente.

El artista, que desde hace 12 años reside en Mérida, dice al Diario que “esta exposición es un homenaje y guiño al papel impreso; se caracteriza por un uso indebido de la gráfica, invitándonos al humor y la ironía como un remedio temporal para situaciones adversas”.

“Es una ingeniosa relación gráfica entre el diseño contemporáneo y el tradicional, donde el autor y ocho historias desafían a una pandemia digital”, apunta.

El tiempo de las crónicas va de marzo de 2020 al día de hoy. Siguen el orden de hechos ocurridos en la emergencia sanitaria.

Son trabajos originales impresos a mano sobre papel higiénico con la técnica de grabado en relieve.

“Culto al rollo: The Toilet Paper Story” recibió recientemente un premio de la revista de arte “A! Diseño”, que en su número de octubre hablará del proyecto.

La muestra podrá visitarse de martes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. y sábado y domingo de 9 a 2. La entrada es libre.— Emanuel Rincón Becerra