Primera canta misa de sacerdote umanense

UMÁN.- Con varias restricciones y con cubrebocas se realizó la primera canta misa del sacerdote umanense Oscar Remigio Montero Canul en la parroquia de San Francisco de Asís.

Fotos de Carolina Uc. Fotos de Carolina Uc. ❮ ❯

El sacerdote reflexionó en su homilía que "se vive un momento histórico, en donde hay que tener mucha paciencia para encontrarse con uno mismo y con Dios".

A las once de la mañana inició la transmisión en la página oficial de la parroquia de San Francisco de Asís. El pasado viernes, Montero Canul fue ordenado sacerdote por el Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, en la capilla del seminario menor de San Felipe de Jesús junto con Jesús Tec Canche y Fernando Pan Aranda.

En esta ocasión, Montero Canul estuvo acompañado por el párroco Francisco Mukul Domínguez, el vicario Luis Miguel Polanco Chan y el rector del Seminario Conciliar de Yucatán, Luis Alfonso Rebolledo Alcocer,

Asimismo, lo acompañaron el sacerdote Valentín Uitzil Domoni; Director espiritual de la etapa discipular y Guadalupe Pech Balam; director espiritual del Seminario Menor.

Pide paciencia

"Estamos en un momento histórico en el que vivimos de forma impaciente, pero ahora hay que tener paciencia. En mi caso pasaron 8 largos años en los que se ha escrito una historia en la que los protagonistas eran Dios y Remi, quien soñaba con ser el Capitan America, luchador, beisbolista, periodista, en fin buscaba ser feliz, la felicidad solamente la encontré cuando tuve un encuentro con Dios", dijo Montero Canul.

"Muchos años me preguntaba: ¿quién soy? Hasta que un día entendí que es lo que Dios quería para mí, fue en ese momento cuando me encontré. Es por eso que les pido que no sean impacientes, que vivan cada momento porque Dios tiene preparado un camino desde antes que nacieras. No puedo dejar de agradecer a todos las personas, a la iglesia de San Francisco de Asís, a los pastores Lucio Góngora, Ricardo Ruiz y Francisco Mukul, a mis benefactores, al equipo de becas, a la gente que oró por mí y a mi familia por todo el apoyo para sostener este gran proyecto. Lo que Dios inicia lo termina y lo que promete lo cumple", concluyó el sacerdote.