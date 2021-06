Primera misa de monseñor Fermín Sosa como nuncio apostólico

Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, nombrado nuncio apostólico y arzobispo por el papa Francisco y ordenado anteayer en solemne ceremonia que presidió el cardenal Pietro Parolin en Izamal, celebró ayer una misa de acción de gracias en la Catedral de Mérida, donde destacó que no hay nada más grande que gozar el amor en familia.

La misa de acción de gracias del sacerdote izamaleño por su ascenso en la jerarquía católica coincidió con la celebración del Día del Padre y por ello dedicó unas palabras para ellos. Fue su primera misa con la investidura de nuncio y arzobispo antes de que viaje la próxima semana a Nueva Guinea, una isla que está en el continente de Oceanía, cerca de Australia.

“Gozar de este día y gozar de la familia, no hay nada más grande que el amor en la familia, por ello les mando un afectuoso saludo, un abrazo y pido aplausos para todos los papás”, señaló el nuevo nuncio apostólico de Papúa Nueva Guinea en un momento de su mensaje dirigido a los numerosos fieles que asistieron a la Catedral de San Ildefonso de la capital yucateca.

Pidió a Cristo que abra el corazón de las personas porque a veces hay cosas escondidas que impiden amar con verdadero amor a Dios y al prójimo y también que el Señor siga derramando su gracia, sus dones y sacramentos en la querida Arquidiócesis de Yucatán.

La entrada de monseñor Sosa Rodríguez al altar central fue de mucho respeto y admiración. Cuando pasó frente a la imagen de la virgen Nuestra Señora de Yucatán hizo una reverencia y luego se instaló en la silla principal del altar flanqueado por el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, y el nuncio apostólico de Bolivia, monseñor Angelo Accatino. También lo acompañaron en la celebración monseñor Juan Pablo Cerrillos Hernández, secretario de la Nunciatura Apostólica de Chile; el arzobispo de Tehuacán (Puebla), Francisco Escobar Galicia; y el rector de la Catedral de Mérida, padre Justo David Ceballos Uc.

Mensaje

Después de los cantos de entrada, primera y segunda lectura, el Evangelio y la homilía, monseñor Sosa Rodríguez dirigió un mensaje a los feligreses y terminó la ceremonia religiosa, incluso, dando la Eucaristía a quienes se formaron en la fila central de la catedral.

“Es un momento de gozo y alegría para mí, pero también para la Diócesis de Yucatán”, dijo sobre su consagración como nuncio apostólico y arzobispo. “Me han llegado muchos mensajes tan bellos, de agradecimiento, de alegría, muy emotivos que me han sacado las lágrimas. Hay una cosa importante que no debemos de olvidar, que todo esto es una gracia de Dios, nada es mérito, nosotros hacemos el trabajo en la tierra que nos encomienda el Señor, todo es gracia de Dios”.

Recordó que el 12 de julio cumplirá 23 años de ordenación sacerdotal y en todo ese tiempo Cristo lo ha sostenido, le ha permitido vivir y experimentar el amor apremiante de Dios y por ello escogió un lema con la frase de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. No hay otro, podemos buscar fuerza por todas partes, algunos lo buscan en el dinero, en el poder, en otras cosas mundanas y materiales, pero el cristiano lo busca en su fe, busca su fuerza en Cristo que es el ancla y el que nos da la fuerza para seguir adelante”.

Su escudo sacerdotal

El prelado izamaleño también describió su escudo sacerdotal, cuyos elementos describen en cierta manera la experiencia que ha vivido con Cristo. En el primer cuadro está un sol y adentro, una cruz roja y una pirámide en color dorado. Explicó que todo está en rojo, esto significa que el único que nos puede dar la fuerza es Dios, que con su amor oblativo, a través de Cristo, que nos ofreció en la cruz, manifestó y derramó su sangre y amor a todos nosotros para que todo lo que toque lo fortifique y santifique, y nos da esa fuerza a través de sus dones y sus sacramentos.

La pirámide tiene siete escalones en cada lado que representan los siete sacramentos y los siete dones del Espíritu Santo. Está de color dorado porque ya está santificada por Dios, y es ese camino y comunicación entre Dios y el hombre y el hombre y Dios. También en la parte abajo hay una mata de henequén entre las piedras de color dorado. Destaca el color rojo porque significa amor y la planta de henequén representa lo creado, representa también el trabajo duro, el trabajo de cada uno de nosotros, representa la creación y también está en dorado porque Dios a través de Cristo ya lo santificó.

En el segundo cuadrante de la parte superior del escudo puso una nube con tres gotas y después el mar. La nube significa el Espíritu Santo que nos da una infinidad de dones para poder seguir viviendo como San Pablo, alabando al Señor, y esas gotas que caen en la inmensidad de la humanidad que está representada por el mar.

“El espíritu de Dios cae por la gracia todos los días en nosotros, en nuestra familia, en nuestras circunstancias por más difícil que sea”, dijo.

Por último, explicó que tiene un monograma de la virgen María porque no la puede olvidar en sus oraciones porque “mamá linda” siempre está presente en él.

Tres momentos importantes

“En este monograma he querido significar tres momentos importantes en mi vida personal donde María se ha identificado conmigo: una estrella con la luna que para mí representa la inmaculada concepción, María Inmaculada, aquella mujer que fue preparada para traer al salvador y ella nos enseña a cómo prepararnos para que nuestro corazón viva el salvador. Otra estrella representa mi parroquia que está bajo la advocación de María Inmaculada aquí en Mérida, allí inicié mis primeros pasos como monaguillo, después en grupos apostólicos, allí creció mi fe y salí para el seminario”, recordó.

“María me tomó de las manos y nunca me soltó. Desde mi nacimiento en Izamal estoy bajo su protección hasta mi entrada al seminario. La tercera estrella significa la Basílica de Guadalupe, allí sin querer y sin pedirlo fui ordenado sacerdote. Fue una invitación del entonces arzobispo de Yucatán para representar en esa celebración de las ordenaciones sacerdotales al Estado después del encuentro eucarístico que se hizo preparando el encuentro internacional de sacerdotes en el año jubilar de 2000. Allí en la Basílica fui ordenado, allí María me tomó de mis manos hasta hoy. Por ello es que hoy quiero agradecerle a María santísima los dones que a través de su intersección me ha llegado”.

Como despedida, el padre Justo Ceballos Uc agradeció al obispo Fermín Sosa que permitiera que la misa acción de gracias se realizara en Catedral y compartieran con él la celebración de la misa católica.

“En nombre del señor arzobispo y la feligresía de la santa iglesia Catedral te decimos excelentísimo obispo, ésta es tu casa, cada vez que vengas a nuestra tierra eres bienvenido”, dijo el padre Ceballos Uc.

“Hemos orado por ti, hemos puesto tu nuevo ministerio bajo la protección de Nuestra Señora de Yucatán, que ella te acompañe, te cobije, que ella anime siempre tu amor a Jesús y tu entrega a tu pueblo”.

Monseñor Fermín Sosa dio la bendición a los fieles y surgieron los aplausos.— Joaquín Chan Caamal.

Misa Más detalles

La misa de ayer en Catedral de monseñor Fermín Sosa coincidió con el Día del Padre.

La pandemia

Monseñor Sosa Rodríguez también recordó a las personas fallecidas en la pandemia del Covid-19, él mismo perdió a muchos amigos y personas cercanas, pero lo gratificante es que sabe que quienes ya se adelantaron están en la Casa del Santo Padre.