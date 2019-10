Primera misa del nuevo arzobispo cubano en Catedral de La Habana

La Habana (EFE).- El nuevo cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez ofició hoy sábado una misa solemne en la Catedral de La Habana, la primera en ese emblemático templo desde que fue ordenado por el papa Francisco y sirvió de bienvenida oficial a la ahora máxima autoridad católica en Cuba.



Monseñor García Rodríguez (Camagüey, 1948), el tercero que ocupa ese título de alto rango eclesiástico en la isla, sustituyó en 2016 al recientemente fallecido cardenal Jaime Ortega Alamino como arzobispo de la Arquidiócesis de la capital, en cuya sede agradeció hoy las muestras de cariño y el apoyo de la multitud de fieles reunidos.



En su breve homilía, el purpurado habló de una “Iglesia cubana que camina con los que sufren y a las que tantas personas tocan a sus puertas”, una institución “misionera” y con fuerte presencia durante los 500 años que cumplirá La Habana el mes próximo.



Además, reconoció a los cientos de “sacerdotes que van en bicicleta” y no abandonan a sus parroquias, a “las monjitas y los diáconos” y a los “catequistas de todos los sábados”.



“Esta es la Iglesia que yo he conocido, la Iglesia que me impulsa a imitarla, es la Iglesia que al ser santa me ayudará a ser santo y cumplir la misión que el papa Francisco me ha encomendado”, aseguró.