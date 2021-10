Profesor se jubila después de 68 años

Despiden a Eolo Durán Castillo con un homenaje

Hace una semana el profesor Eolo Marte Durán Castillo cerró una página en el magisterio yucateco: el originario de Maxcanú de 88 años de edad se jubiló luego de 68 años de servicio que lo llevaron desde sus inicios como maestro rural, pasando por la educación secundaria e incluso fue maestro de normalistas, hasta culminar como director al frente de la Secundaria General número 8 “Jesús Reyes Heroles”, cargo que ejerció los últimos 30 años.

Su jubilación se suma a la de sus cuatro hermanos menores —uno fallecido hace menos de un año—, todos ellos laboraron en el magisterio y dejaron constancia de marcada vocación por la enseñanza.

Cuatro de cinco hermanos maestros Durán Castillo: Eolo Marte, Juan Apolo, de 85 años de edad; Janitzio, 82, y Óscar, 75 (Sócrates ya falleció), se congregaron anteayer y fueron homenajeados en la sede de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Docente.

Al acto asistieron directivos de dicha sección sindical encabezada por el maestro Francisco Espinosa Magaña, así como hijos y sobrinos de los homenajeados que también ejercen el magisterio.

La Normal Rural de Hecelchakán, en Campeche fue la forjadora de la vocación docente de los hermanos Durán Castillo.

El secretario general de la Sección 33 del SNTE, Francisco Espinosa Magaña, habló del valor que hoy día tiene el maestro en la sociedad, pues no solo es un poseedor de conocimientos, sino también es un forjador de ciudadanos íntegros.

“El maestro no lo es solo porque sabe, el maestro tiene ese algo especial que es la vocación, el espíritu, el empuje; no es un empleo es una forma de vida, no basta parecer hay que ser”, señaló.

El líder sindical destacó que el maestro es un profesional que se adapta a los cambios, los tiempos y las nuevas realidades sin perder de vista su misión y el fin de su labor, y en ese sentido los homenajeados son ejemplo claro de esa adaptación a los tiempos.

El artista Ramón Ariosto Aké Zaldívar amenizó el evento declamando poesía y recordando anécdotas de los maestros, también los homenajeados e invitados compartieron su sentir respecto a la labor magisterial.

Uno de los hermanos, Óscar, fue maestro de inglés y durante tres años dio clases en Estados Unidos llevando el espíritu de la familia educadora más allá de nuestras fronteras.

“Ofrecer más de mí”

En entrevista con el Diario, finalizado el homenaje, el maestro Eolo Durán explicó que no se había jubilado porque sentía que su misión al frente de la secundaria aún no estaba terminada.

“No pretendía romper algún récord, no me retiraba porque sentía que aún podía ofrecer más de mí”, dijo. “Sentía que la escuela aún me necesitaba, tenía planes para habilitar espacios, me voy contento pero no satisfecho, quedó pendiente darle a la escuela un campo de béisbol, aunque sea el campo, sin gradas, solo el espacio para poder jugar este deporte”, añadió.

“Ser maestro me hace feliz, lo disfruto, me gusta lo que hago; ahora quiero escribir y compartir lo aprendido, tal vez hacer un libro”, adelantó el homenajeado.

Recordó que en medio de las limitaciones, la educación rural abrió el camino a miles de personas para ser mejores. “Lo que hacía falta en la educación rural se suplía con creatividad: cuando faltaban alimentos, los padres de familia respondían; cuando se requería espacios para estudiar, las comunidades lo conseguían. El maestro era un todólogo: organizaba eventos, desfiles, aconsejaba, era un poco médico, un poco músico, algo deportista”.

Remarcó que “la figura del maestro rural construyó condiciones para que muchos salieran de su ancestral rezago educativo; antes de la Revolución el 90% de la nación era analfabeta, hoy las cosas han cambiado mucho para bien”.

Cuestionado sobre el uso de la tecnología para educar y las clases presenciales en tiempos de Covid-19, consideró que la tecnología es valiosa cuando se pone al servicio de la educación, pero puede tener un papel más importante en niveles educativos superiores, mientras que en la educación básica puede ser un importante auxiliar, aunque no basta para que los niños desarrollen todo su potencial en forma integral, de ahí la importancia de volver a las aulas.— Emanuel Rincón Becerra