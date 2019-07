Protegidos del Sol y la lluvia

Pone el Comedor Guadalupano un techo de láminas

Después de dos años de funcionamiento bajo un toldo instalado en una humilde casa de la colonia Emiliani Zapata Sur, el Comedor Guadalupano, que cada sábado brinda almuerzo a cerca de 80 niños, bendijo un tinglado de láminas para hacer más cómoda la estancia de los pequeños.

La ceremonia estuvo a cargo del padre salesiano Guillermo García Montaño, quien en su mensaje destacó que ahora “aunque llueva nos podemos reunir aquí, y todo esto es gracias a todas las personas que donaron”.

Y es que antes, la comida se repartía bajo una lona que apenas cubría a los beneficiarios de las inclemencias del tiempo. “Prácticamente estábamos a la intemperie”, señala Edith Enimia Espinosa Germán, voluntaria del lugar y encargada de buscar los recursos para el sostenimiento de la obra.

Entrevistada por el Diario, la señora Edith destacó que el comedor funciona gracias al gran corazón de mucha gente que pone un granito de arena que para el comedor es una gran ayuda.

El comedor funciona en la casa de Bertha Álvarez, a quien hace dos años se le ocurrió abrir el comedor para apoyar a los niños que viven en la zona, donde la mayoría de las casas son de palos y cartón y las calles no están pavimentadas.

La señora Bertha indicó que todos los sábados hace una olla grande de comida. “Y bendito Dios, rinde. No sé cómo pero rinde para todos”.

Allí cada sábado a partir del mediodía, los niños, algunos con sus mamás, llegan al lugar para recibir un plato de alimento. Y ayer no fue la excepción. Sin embargo, la jornada fue especial pues se contó con la visita del padre, quien bendijo el lugar.

El padre destacó la ayuda que han brindado varias personas. “Hay que agradecer a toda esa gente buena que ha pensado en ustedes”, les dijo a los presentes.

El siguiente paso, informó la señora Edith, será la colocación de una estructura a manera de pared que donará la empresa Láminas y Aceros. “Poco a poco vamos levantando el lugar, y sin el apoyo de todas estas personas no podríamos hacerlo”, señaló para luego señalar que también piensan poner piso al lugar.

El techo se colocó pensando no solo en la comodidad de los niños sino también en su seguridad. “Antes todo lo hacíamos a la intemperie, los shows que nos donan, las posadas, todo, así que el techo ya era una gran necesidad”.

La señora Edith invitó a las personas interesadas en apoyar al comedor comunicarse a los teléfonos 9992-18-26-22 y 9992-05-45-74 o llevarlo directamente al comedor, ubicado en la calle 171-B Manzana 53 No. 2 de la colonia Emiliano Zapata Sur III. La ayuda puede ser incluso de ropa o muebles que uno ya no use y que ellos luego venden para comprar los insumos para la comida.

Por último, informó que el actor Juan Ramón Góngora ayudará al Comedor Guadalupano con lo que se recaude de la función de su obra “De Mérida, los guapos” que se presentará en el Centro Cultural Mérida Olimpo el próximo viernes 26 a las 8 p.m.— Iván Canul Ek