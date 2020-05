Publican libro de "Crepúsculo" enfocado en la mirada de Edward Cullen

EE.UU.— La escritora y productora estadounidense Stephenie Meyer reveló que lanzará un nuevo libro dentro de la saga Crepúsculo, que será contado desde la perspectiva del personaje de "Edward Cullen", interpretado en el cine por Robert Pattinson.

El próximo 4 de agosto llegará "Midnight Sun" a las librerías para dar a conocer más detalles sobre el vampiro que se robó el corazón de Bella Swan.

Mientras que en las otras entregas Twilight, New Moon, Eclipse y Breaking Dawn, se contó la historia de amor desde la perspectiva de la joven (Bella Swan) de secundaria que vivía en Folks.

"Midnight Sun" llega 15 años después para ponerse en el lugar de "Cullen".

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG