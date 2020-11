Publicará libros de bolsillo

Tarantino firma un acuerdo para dos lanzamientos

NUEVA YORK (EFE).— El cineasta Quentin Tarantino firmó un acuerdo para publicar dos libros con la editorial HarperCollins, uno de ellos una adaptación de su película “Once Upon a Time in Hollywood”, que saldrá a la venta en el verano de 2021 y que profundiza más en los personajes y el argumento de la celebrada cinta.

Esta novela de Tarantino, que rinde tributo así a los libros de bolsillo que antiguamente se publicaban en consonancia con las película que se estrenaban en los cines y que él devoraba siendo niño, llegará primero al mercado en formato de tapa blanda, junto con una versión de libro electrónico y otra de audio, mientras que otra más lujosa, de tapa dura, saldrá a la venta en otoño.

El segundo libro de Tarantino con HarperCollins será un ejemplar de literatura de no-ficción titulado “Cinema Speculation”, una “profunda inmersión en las películas de los años 70, una mezcla de ensayos, reseñas y escritos personales (...) de uno de los directores más celebrados del cine y su fan más devoto”, apunta la editorial en un comunicado.

La novela “Once Upon a Time in Hollywood” trazará la vida de los dos personajes protagonistas de la cinta.

De un vistazo

En pausa

Tarantino incluirá en el libro “Once Upon a Time in Hollywood” las escenas más célebres de la película. La noticia de un cambio en la carrera de Tarantino no ha sorprendido a sus fans, ya que en más de una ocasión ha mencionado sus planes de ser escritor.