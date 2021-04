''¿Qué es 'El Palacio'?'': Mario Bellatín analiza su propia obra desde la Filey

Para Mario Bellatín, el proceso creativo es más importante que los resultados. Al menos así lo considera al analizar su libro "El Palacio", en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey).

La presentación, a cargo del joven escritor Ariel Luppino, comenzó con la lectura de un ensayo a la obra de Bellatín, en la que Luppino planteó al autor como una especie de pintor de la escritura, al exaltar la manera en que cada palabra en "El Palacio" pareciera reflejar una pincelada de un movimiento que ha venido ensayando desde obras pasadas como "La mola".

"¿Qué es El Palacio? Un libro donde la escritura crece con la relectura básicamente porque la escritura no está cerrada es más diría que es un libro para ser releído más que leído porque la escritura no se agota en la acumulación. Yo lo intenté varias veces y no hubo caso siempre me encontré empezando como en una lectura circular", plantea el autor.

"Es como si el continuo de la escritura fuera el continuo de la lectura al menos en El palacio ¿Qué es El Palacio? Un tratado sobre el ritmo, a partir del corte casi un tajo como un juego de filo y contra filo".

Mario Bellatín, desde sus propias palabras

En su turno, el autor coincidió en que los textos anteriores a "El Palacio" han sido una especie de "borradores" que no están terminados, "porque son fases de una escritura que va a un lugar que no es ese precisamente, inamovible".

En este punto, el autor declaró que para él es más importante el proceso que los resultados: "Yo lo que descubrí a los nueve años es lo mismo que hago ahora. No creo que haya habido un avance, un retroceso, ya estaba todo. Eso ya estaba todo resuelto en la primera vez que toque una tecla. Todo esto más afinado, puedo explicarlo mejor -quizá-, puedo mostrar un lógica a los textos que no podía expresar a los nueve años pero todo estuvo resuelto en un instante, compartió entre otros conceptos".

''No hay tapa fea, sino sentidos ocultos''

Durante la charla, de poco más de 50 minutos, que para la audiencia pareció un corto periodo, se planteó también de cómo la portada misma de "El Palacio" es parte de la obra en sí.

"Bellatin habló del carácter profético de la palabra escrita, pero tiempo atrás se fue a la selva no iba a tener señal. Yo le escribí una serie de mensajes y a su vuelta me respondió: ya llegué de regreso y me envío una foto, entonces entendí que era Mario Bellatin quien mirada desde la tapa con los ojos encendido. Le hice notar que esa misteriosa silueta era él: 'Es cierto', respondió como una predestinación. No hay tapa fea sino sentidos ocultos", declaró Luppino para los lectores mexicanos.

El libro se puede obtener a través de la página oficial de Sexto Piso o en librerías Gandhi, en Mérida.