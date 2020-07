¿Qué es el SEO y por qué lo necesito?

Es normal, en estos tiempos, escuchar hablar de SEO. De SEO con la letra “s”.

Estas siglas vienen del inglés: Search Engine Optimization. Podría traducirse al español, entonces, como Optimización de Motores de Búsqueda.

Pero, más allá de las siglas, ¿de qué se trata? Se trata de la ejecución de determinadas acciones de optimización de contenidos -SEO de contenidos-, de optimización de un website (conocido como SEO on-page) y de la consecución de enlaces de otros sitios web (linkbuilding) con el fin de mejorar la posición en los buscadores para ciertos términos empleados en las búsquedas. Tiene como objetivo final el aumento de tráfico de los sitios web.

Por qué es necesario el SEO (sus beneficios)

Resulta difícil pensar hoy en un negocio, de cualquier tipo, cuya página web no se nutra de servicios de SEO para lanzarse (también para mantenerse). Estos son algunos de sus principales beneficios:

1. Rendimiento de la inversión

Suele ofrecer buena rentabilidad de la inversión en comparación con otros modos de promoción, como Google Adwords. De hecho, el posicionamiento SEO per sé no implica costo alguno, más allá de los servicios profesionales. A diferencia del SEM, para este posicionamiento no se requiere pago alguno hacia Google.

2. Largo plazo de posicionamiento

De conseguir buen posicionamiento SEO, nutrir el website con contenidos optimizados con periodicidad y llevar a cabo un mantenimiento correcto, es difícil caer de los primeros puestos de los principales buscadores. Esto implica que, finalizada la campaña en cuestión, los resultados puedan perdurar.

3. Incremento del tráfico objetivo

Los tres primeros puestos de los buscadores suelen tener más del 75% de los clics y menos de una de cada 10 personas navega por la segunda página de los buscadores.

Con un buen posicionamiento SEO y un adecuado keyword research, podrá generarse tráfico de calidad. Además, los usuarios suelen preferir los resultados orgánicos a los pagos. De hecho, los usuarios de Google, por caso, no toman demasiado en cuenta las búsquedas pagas. El tráfico orgánico genera mayor confianza.

4. Incrementar ventas

No todo es tráfico. El correcto posicionamiento SEO, también, puede optimizar las ventas y la conversión de los sitios web de las empresas.

5. El posicionamiento no se frena

El posicionamiento SEO no descansa. Bien hecho, posiciona un sitio web las 24 horas del día y todos los días del año. La ventaja, en este caso, sobre Google Ads, es que, con ellas, al acabarse el dinero del presupuesto, desaparecen los resultados de las búsquedas.

Esta serie de beneficios redunda en una necesidad: la de no desaprovechar la posibilidad de una optimización SEO de los sitios web de las empresas, de que los usuarios las encuentren rápidamente y entre los primeros puestos de sus búsquedas. (I.S.)