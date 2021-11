¿Qué fue de Macaulay Culkin? Aparece en pasarela de lujo (fotos y vídeo)

El desfile de Gucci estuvo repleto de estrellas de Hollywood, Macaulay Culkin sorprendió al modelar como todo un profesional.

LOS ÁNGELES.— Los nostálgicos diseños de Alessandro Michele inspirados en el glamour del viejo Hollywood brillaron con la gran intensidad en el reciente desfile de Gucci en Los Ángeles, el cual estuvo repleto de famoso tanto en la pasarela como en la primera fila.

Una de las "estrellas" de los que más sorprendió fue Macaulay Culkin, quien estuvo entre los modelos que recorrieron tranquilamente la pasarela en el Paseo de la Fama en el Gucci Love Parade.

El actor de la legendaria película "Mi pobre Angelito" vistió un par de pantalones de pierna ancha, una camisa hawaiana y una chaqueta bomber de flores. Su atuendo fue complementado con un par de gafas de sol, un cinturón con el logo de Gucci y zuecos con tachuelas.

Cabe destacar que el espectáculo fue tan llamativo que el evento cerró algunas cuadras del concurrido Boulevard de Hollywood.

Asimismo, contó con celebridades como Gwyneth Paltrow, Serena Williams, Salma Hayek, Lizzo, Miley Cyrus, Lindsey Vonn, Dwyane Wade, Gabrielle Union, James Corden, Dapper Dan, Tracee Ellis Ross y Tyler, the Creator. Aunque quien se convirtió en el centro de atención fue sin duda alguna Macaulay Culkin.

El actor que muchos recuerdan por haber protagonizado "Mi pobre angelito" ("Home Alone") ya tiene 41 años y aunque se ha dicho mucho sobre su regreso al cine con una nueva versión de tan popular filme, la realidad es que el histrión estaría enfocado en otras cosas.

Recientemente, impactó al aparecer como modelo en el desfile de Gucci Love Parade, pero hace tan solo unos meses dio a conocer que se convirtió en padre de una niña junto a la actriz Brenda Song.

Fue en abril de 2021, que el actor de "Ricky Ricón" sorprendió al mundo con la noticia de que se convirtió en papá de una niña, a la que junto con la exestrella Disney nombraron Dakota Song Culkin, en honor a la hermana mayor de Macaulay, quien falleció tras ser atropellada por un automóvil en 2008.

La noticia de que Macaulay Culkin ya era papá también sembró la duda de cuánto tiempo llevaba de relación con Brenda Song, pues muchos fans del actor desconocían que los actores iniciaron su romance desde 2017, pero desde entonces lo han tratado de mantener en privado y alejado de la prensa.

En 2020, se informó que Macaulay Culkin había llegado a un cuantioso acuerdo con Disney para aparecer en la nueva película de "Mi pobre angelito".

Medios internacionales reportaron que Culkin cobrará 3 millones por hacer un cameo en la nueva película, sin embargo, esta nueva versión de "Mi pobre angelito" no tendrá a Macaulay como protagonista, pero sí aparecerá, aunque quizás en un papel distinto al clásico navideño lanzado en 1990.

Si bien Macaulay Culkin pintaba para ser un reconocido y afamado actor de Hollywood tras lograr el estrellato a los nueve años gracias su papel de 'Kevin McAllister' en "Mi pobre angelito", la realidad es que sus problemas de adicción y su nulo éxito en películas independientes han hecho que su carrera actoral permanezca estancanda.

Aunque sigue sorprendió a sus seguidores con sus inesperadas apariciones en eventos y programas de TV como sucedió en la décima temporada de la serie "American Horror Story".

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3