"Que nada nos separe": 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down

MÉRIDA.- El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo desde el año 2012 por un decreto establecido en las Naciones Unidas.

El principal objetivo de esta celebración, con el lema 2021 "Que nada nos separe", es crear conciencia dentro de la sociedad, del valor que tienen estas personas, a pesar de su discapacidad intelectual.

El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, designado por la ONU para generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad inherente de sus contribuciones a la sociedad. Dedico mi #NuevaFotoDePerfil hasta el día 31 a la labor de Fundación @MosaicoDown 👍 pic.twitter.com/5i5moARlgx

Además, revindicar sus aportes, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal, según el portal diainternacionalde.com.

Conoce a Lucas Warren él fue el primer bebé con síndrome de down para la marca Nestlé Gerber en el año 2018. pic.twitter.com/PRh1CYHlNh

El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre forma parte de la condición humana y existe en todas las regiones del mundo.

El Síndrome de Down, no es una enfermedad como la mayoría de las personas creen.

Mañana a la 10:0am, conferencia Apoyo a las familias para conocer y ejercer derechos de personas con discapacidad síndrome de Down pic.twitter.com/YEn5Vq2S6E

Se trata de una condición, que ocurre cuando aparee una alteración genética en los cromosomas.

Lo normal es que las personas al nacer tengan 46 cromosomas, pero en el caso de los recién nacidos con Down, este número es mayor.

Todavía no hay explicación de por qué existe material genético extra en estas personas, aunque se sospecha que puede deberse a un proceso de división defectuoso que da como resultado un cromosoma más, llamado trisomía 21.

El día 21 del mes tres del año se usa para simbolizar esa trisomía.

El síndrome de Down debe su nombre al apellido del médico británico John Langdon Haydon Down, que fue el primero en describir en 1866 las características clínicas que tenían en común un grupo concreto de personas, sin poder determinar su causa. pic.twitter.com/Y4Bp33o7Jg

Por eso se eligió el 21 de marzo como fecha para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down.

La consecuencia más evidente es un desarrollo incompleto a nivel cerebral, que provoca discapacidad intelectual y algunos trastornos físicos, que afectan el sistema digestivo y también provoca daños en el corazón.

Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual.

Su derecho a la igualdad, oportunidad, y felicidad plena, son inalienables.

Para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down, forma parte de la Agenda 2030 como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, atropello o discriminación.

UN CROMOSOMA DE MÁS

Tengo Síndrome de Down.

No soy enferma. Soy diferente.

Mi problema es genético:

trisomía veintiuno lo llaman,

nombre raro, si los hay

Dicen que tengo un cromosoma de más.

Mis tiempos son otros.

¡Por favor, compréndeme!

Dicen que soy discapacitado,

pero no creo pic.twitter.com/7CrZIZvPKU