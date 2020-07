“¡Qué Plantón!” cumple 31 años

El elenco original celebra con una reunión en línea

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Anécdotas, risas y hasta revelaciones curiosas reinaron en la reunión del elenco original del musical “¡Qué Plantón!”, que cumplió 31 años de su estreno, por lo que Lola Cortés, Gerardo González, María Elana Saldaña, Guillermo Méndez y Morris Gilbert, realizaron este reencuentro vía plataformas digitales.

“Hicimos historia, éramos jóvenes, ingenuos y muy atrevidos, nos colamos al Teatro San Rafael, recuerdo mucho un comentario de don Manolo Fábregas cuando estábamos montando la obra, me mandó llamar y yo pensé que para regañarme porque él estaba viendo el ensayo y me dijo: ‘Qué cosa tan bella están haciendo ustedes’; ese comentario me caló para siempre y lo sigo oyendo, sí creo que hicimos algo muy bello, que nos marcó mucho a los que estuvimos en el proyecto y al público, hicimos historia”, expresó el productor Morris Gilbert.

Guillermo Méndez, autor de “¡Qué Plantón!”, explicó que curiosamente esta historia se adelantó tres décadas con un tema que es muy importante el día de hoy: ser mesurado con la naturaleza y que de no serlo esto puede pasar factura.

Morris Gilbert recordó que estaba iniciando su camino como productor, aunque ya había hecho montajes importantes no en gran formato, cuando el autor de este musical lo invitó a una lectura de “¡Qué Plantón!” y asistió con mucha curiosidad, pero al terminar este ejercicio ya había decidido que la iba hacer: “Éramos jóvenes e inconscientes y eso era una gran ventaja”.

El director escénico Rodolfo Rodríguez decidió que Lola Cortés fuera parte del primer musical mexicano, aun cuando el autor no estaba tan de acuerdo, entonces le llevó el libreto y la invitó a la audición. Ese momento no fue fácil para Lola, ya que tuvo que convencer a Guillermo Méndez que el personaje de la Hiedra Venenosa era para ella, aunque tardaran una semana después de su audición en aceptarla.

“Fue un proceso muy difícil porque todos tan experimentados, con tantos años cantando y bailando y para mí era mi primer proyecto de esa magnitud, teniendo un papel como ese. La Hiedra Venenosa era el villano de esta obra, me costaba trabajo entender el doble sentido en ciertas palabras, que fuera tan sarcástica”, recordó Lola Cortés.

La actriz compartió que el primer ensayo salió tan mal, que tanto el director como el autor estaban muy decepcionado, entonces Guillermo Méndez la tomó de la mano, la sentó a mitad del escenario con libreta en mano y le comenzó a explicar página por página la historia, fue entonces que ella entendió el mensaje que encerraba, Dios le daría la oportunidad de las plantas ya que el hombre había fallado en su tarea de gobernar con equilibrio la Tierra.

Gerardo González realizó mil funciones como el Sauce, y con mucho humor compartió que fue el mismo número de cachetadas que recibía de Lola Cortés, porque había una escena que la marcaba, pero ella se la plantaba de verdad, por lo que muchas veces casi lloraba por la fuerza con que se la daban.

La gran sorpresa de este musical fue María Elena Saldaña, quien gracias a que una colega le pidió su teléfono y se lo hizo llegar a Morris Gilbert, fue invitada a audicionar. El día de su prueba le pidieron que cante el tema de la Cebolla, al terminar el productor y el autor se reunieron para deliberar y finalmente le dijeron que por favor deje su foto y ellos le llamarían, en ese momento ella asegura, ya se sentía fuera del proyecto.

“Dije, he hecho audiciones para comedia musical toda mi vida y jamás me he quedado en ninguno, porque no les doy el tipo, una vez más no pasa nada. Se empezaron a reír, me dieron el libreto y un casete, y me dijeron ‘mañana tenemos ensayo a las 9’, así es como llego a ‘¡Qué Plantón!’ Fue una experiencia en verdad increíble porque mi sueño era poder hacer comedia musical y el que Morris y Memo hubieran creído en mí, me hace sentirme super agradecida”, expresó María Elena Saldaña.

Morris Gilbert señaló que sí hay planes de reponer este musical, por lo que espera que pasada la contingencia sanitaria se pueda concretar una nueva versión.