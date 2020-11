Queda en “shock” al ganar certamen de Teen Universe Yucatán

Portavoz orgullosa

El sábado pasado, cuando se anunció a Cinthia Iracema España Espínola como ganadora del certamen Teen Universe Yucatán 2020, la joven se quedó en “shock”, pero a los pocos segundos se repuso y pensó que era la oportunidad que estaba buscando para llevar al cabo su proyecto social.

De 17 años de edad y alumna del quinto semestre de preparatoria en la Escuela Modelo, Iracema, quien en el certamen lució vestidos confeccionados por su abuela Martha Benítez Santos, se dice orgullosa de ser la portavoz de todas las adolescentes de Yucatán.

Iracema confiesa al Diario que siempre ha sido su sueño ser reina de belleza. De hecho, recuerda, hace un par de años participó en un certamen similar: “No gané, pero eso me ayudó a prepararme dos años más o menos hasta que se me presentó la oportunidad para inscribirme y acepté”.

El apoyo de su familia, incluyendo el de su papá, a quien no le gustan los concursos de belleza, la animó a inscribirse.

“Desde muy pequeña me han gustado (los concursos de belleza) y simplemente estaba esperando la oportunidad para prepararme. Empecé con cursos de modelaje, poco a poco me fueron llamando para sesiones de fotos, pasarelas… pero ¿qué me impulsa? Que ningún ‘no’ es definitivo, y si te propones algo y luchas por ello con dedicación y esfuerzo lo puedes lograr”.

Durante su preparación, Iracema, al igual que las otras siete participantes, tomó clases de comunicación y nutrición. También recibió consejos de amigas y conocidas que han ganado concursos de belleza, y vio vídeos de varios certámenes.

Pero con todo y esa preparación no pudo evitar quedar en “shock” cuando escuchó su nombre.

“No me lo creía, al final me cayó al veinte y dije: ‘Esta es la oportunidad para esforzarme y llevar al cabo mi proyecto social’”, indicó.

Iracema, quien próximamente comenzará su preparación para la concentración nacional que será en Chihuahua en enero de 2021, está consciente que actualmente hay muchos estereotipos relacionados con los concursos de belleza.

“Los concursos de belleza empoderan a las mujeres”, dice tajante, para luego señalar que le gustaría acabar con los estereotipos y demostrar que una reina de belleza “no es simplemente una belleza física, sino es lo que llevamos mentalmente y en el corazón, y demostrar que puedes llevar al cabo proyectos sociales para apoyar a más personas”.

La joven apoyaría a niños de escasos recursos, para lo que buscará la manera de conseguir fondos mediante eventos altruistas, como pasarelas de moda.

Mientras tanto se concentra para su participación en el nacional, pero sin descuidar sus estudios, pues al finalizar la preparatoria piensa estudiar Negocios Internacionales.

Iracema, a quien le gusta ejercitarse y bailar jazz, es hija de Alfredo Humberto España Barrera y Cinthia Damari Espínola Benítez.— Iván Canul Ek