El coach empresarial se volvió tendencia en redes luego de provocar indignación al humillar a un joven mesero.

CIUDAD DE MÉXICO.— Carlos Muñoz, influencer y empresario provocó la molestia de internautas luego de que se viralizará un vídeo en el que se le ve humillando a un mesero durante una de sus conferencias.

El también coach empresarial causó indignación al señalar que el empleado ejercía esa profesión porque "no tiene el hambre". Y si bien el vídeo fue grabado en 2020, recientemente se hizo viral un fragmento. Asimismo, es importante señalar que él mismo usó la humillación ejercida sobre el mesero como intro de un vídeo que subió a YouTube, el cual se titula "Le regalo una beca a un mesero".

"El güey que está ahí parado y que está trabajando hoy aquí, que le agradezco mucho su trabajo, está ahí no está aquí sentado porque no tiene el hambre", se le escucha decir a Carlos Muñoz, al señalar a un joven, quien no puede disimular su cara de asombró.