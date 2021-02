¿Quién es María Grever? La mexicana homenaje por Google

Niña prodigio de la música y compositora universal, así podría describirse a la mexicana con más de 800 canciones versionadas por famosos intérpretes.

MÉXICO.— Este 11 de febrero, Google colocó a María Grever como imagen de su doodle a modo de homenaje a la cantante y compositora mexicana que destacó en el mundo de la música debido a sus dotes y habilidades.

“Gracias por toda la música María Grever; ¡Hoy sigue tocando la fibra sensible de los oyentes de todo el mundo!”, escribieron los desarrolladores del buscador.

¿Quién fue María Grever?

María Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida como María Grever nació en León Guanajuato, el 14 de septiembre de 1885, y desde muy pequeña demostraría su gran habilidad musical.

Con tan solo nueve años destacó con su primera composición musical que presentó en el colegio. Tras demostrar su talento y habilidad en la música, su padre la apoyó, por lo que su formación musical contó con las enseñanzas de Claude Debussy y Franz Léhar en Francia.

Años más tarde, se convirtió en una figura de fama internacional, y en EEE.UU., destacó como una cantante y compositora de una amplia variedad de canciones populares y boleros e incluso sus obras también fueron usadas como música de fondo para películas.

María Grever también fue directora de orquesta, empresaria y hasta representante de artistas.

Sus canciones versionadas por intérpretes reconocidos

La compositora mexicana logró colocarse en un campo que hasta ese momento era exclusivo para los hombres, e hizo historia en la música al tener a los artistas más famosos a nivel internacional versionaron sus canciones.

Temas que a su vez se situaron en los primeros puestos de la listas de éxitos durante largas temporadas.

Algunas de sus más grandes canciones, retomadas y reversionadas por grandes intérpretes de México y Estados Unidos, son: “Te quiero”, “Dijiste”, “Cuando vuelva a tu lado”, “Alma mía”, “Ya no me quieres”, “Así”, “Volveré”, “Por si no te vuelvo a ver”, sin olvidarnos de “Júrame”.

María Grever enfermó de una parálisis en 1948, tras ese lamentable hecho falleció en diciembre de 1951. Actualmente sus restos permanecen sepultados en el Panteón Español de la Ciudad de México.- Con información de El País e Infobae.

