Quiere estar cerca del pueblo

Celebra cuatro años al frente de la Iglesia yucateca

“Si el Papa quiere darnos otra ayuda, algún otro obispo, lo recibiremos bien porque hay mucho por hacer”, indicó el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien ayer cumplió cuatro años al frente de la Iglesia de Yucatán.

Consideró conveniente la presencia de otro obispo auxiliar en Yucatán “porque la presencia episcopal es importante”.

“Ahora que he estado en la visita pastoral no he podido estar todos los domingos en la Catedral y el vicario general ha tenido que tomar las confirmaciones… Por eso a ver qué dice el Papa, si nos concede un segundo obispo auxiliar”, compartió el prelado en una entrevista con motivo de su aniversario como arzobispo de Yucatán.

Monseñor explicó que es necesario la solicitud al Papa para contar con un prelado más, como parte de los planes frente a esta porción de territorio católico para atender mejor y tener una presencia más continúa.

Monseñor Rodríguez detalló que las visitas pastorales se deben hacer cada cinco años y al ritmo que van no sabe cuándo va a volver a hacer esto, pero “sí conviene tener presencias más espontáneas, más libres, no tan planeadas quizá, sobre todo para el encuentro con los sacerdotes, con los seminaristas”.

Por eso considera un logro la solicitud de un obispo auxiliar y que fue concedido (monseñor Pedro Mena Díaz).

“Tomando en cuenta la grandeza territorial y en todo sentido de esta Arquidiócesis, de inmediato pedí un obispo auxiliar y me fue concedido. Creo que fue un logro grande tener un nuevo obispo que vino a darnos la mano, a ayudarnos, realmente ha sido un enorme apoyo en este tiempo de servicio ministerial”.

Recordó que el Papa lo nombró arzobispo de Yucatán hace cuatro años y unos días antes, en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, le habían pedido un servicio, del cual comentó que “bendito sea Dios he cumplido con ese servicio, ya lo terminé en mayo pasado, eso me da gusto porque viajaré menos y estaré más tiempo en la Arquidiócesis”.

Monseñor Rodríguez jefe del departamento de justicia y solidaridad del Celam.

Yo termine el servicio latinoamericano en mayo, precisó, y la encomienda que tiene por cumplir es de la pastoral social en México y las Cáritas mexicana.

Además, explicó que este último semestre fue muy intenso porque a la vez que atendía asuntos del Celam, del cual es jefe del departamento de justicia y solidaridad, también realizó algunas labores de la comisión de pastoral social y con monseñor Pedro Mena Díaz realizaron visitas pastorales.

“Ahora estoy en el decanato número nueve, que es el sur del estado y ese es el más grande de todos, pero ya estoy por terminar; me falta la parroquia de Oxkutzcab pero ya terminé con todas las demás de visitarlas”.

El prelado compartió que en las visitas pastorales ha tomado más conciencia de lo que implica para un sacerdote hacerse presente en todo el territorio de su parroquia, con cada una de las comunidades. “He podido ir hasta el último rincón de cada una de las parroquias para conocer donde vive la gente y hasta dónde van los sacerdotes y veo que su trabajo es de veras muy grande, muy intenso”.

El arzobispo indicó que durante estos cuatro años uno de sus logros fue la actualización del plan diocesano de pastoral.

Asimismo, celebra “traer a nosotros el Congreso Eucarístico Nacional, que ya estamos por realizar en septiembre próximo”.

Respecto a este tema, resaltó el hecho que el Centro de Convenciones Siglo XXI entrará en reparación. “Vamos a tener que acomodarnos en un lugar más pequeño pero sabiendo que hay una gran convocatoria y esperamos una gran respuesta de todas las diócesis de México, de obispos, de sacerdotes, de religiosas, de laicos”.

Con relación a las rotaciones de sacerdotes que se han dado en la Arquidiócesis, resaltó que los cambios son por conveniencia de la comunidad y del sacerdote.

“Hemos planeado que sea cada seis años porque llega un momento de que la persona por más buena que sea, por más capaz que sea, ya no hay novedad en su ministerio; además, para que cumpla un proyecto bastan alrededor de seis años, es un acuerdo nacional de todos los obispos y esa es la propuesta”.

Puede haber razones personales de muy diversa índoles para hacer cambios en menos de seis años, por ejemplo “una situación de salud que obligue a que un sacerdote se acerque a la ciudad”.

El arzobispo de Yucatán recordó que se han dado recientes cambios en el Seminario Conciliar y varios padres ya tenían deseos de salir del Seminario porque habían durado un largo tiempo, lo solicitaron y se lo cumplieron. “Mover padres del Seminario es algo muy especial porque hay que pensar en los mejores sacerdotes para nuestros seminaristas”.

“El Seminario es el corazón de la diócesis y sus necesidades hay que atenderlas con prioridad”, destacó.

Dijo que el principal desafío de esta casa formadora es estar atentos, no solo dar clases y celebrar la misa con los muchachos, sino acompañarlos, estar con ellos. “Es el trabajo principalmente de los que están aquí a tiempo completo”.

Las vocaciones

En cuanto a la reducción de número de vocaciones que se ha dado en todo el mundo, el arzobispo remarcó que “lo principal es atender a la juventud, buscar a los jóvenes, tratar de acompañarlos tal como son hoy en su proceso de fe; esta época que estamos viviendo es tan agresiva, contra valores tradicionales, contra la fe y por eso muchos jóvenes difícilmente se comprometen a cosas tan serias como ésta (el sacerdocio)”.

Ante los casos de abuso dentro de la Iglesia y su impacto en las vocaciones, consideró difícil medir este dato concreto, “pero sí debe influir, es parte de un ambiente adverso”.

“El ambiente adverso lo forman situaciones reales como ésta tan penosa, que no dejan de ser reales pero que son más bien de tipo ideológico que mueven a los jóvenes a pensar otras cosas muy distintas”.

Por eso, la Iglesia no “quita el dedo del renglón… Hay circunstancias de la vida actual que no pueden permanecer siempre, vamos a tocar fondo y vamos a resurgir. Se tiene que resurgir como sociedad y como Iglesia. No perder la confianza en Dios, seguir adelante con los procesos y en la medida de lo posible implementar lo que sea necesario, meter creatividad en la promoción vocacional y atender a todos los jóvenes que respondan a ella en el sentido de que todos tienen necesidad de descubrir su llamado”.

Revés a la Arquidiócesis

Al referirse al litigio que perdió la Arquidiócesis por una parte del terreno de la capilla San Pedro y San Pablo de la colonia Chichén Itzá, comentó que “son cosas de la vida que quizá nos parezca algo totalmente extraño y fuera de lugar que alguien le pelee a la Iglesia un terreno que ya está construido incluso como templo, pero pues así es la condición humana”.

“Mientras Dios esté y nosotros con Dios nada nos va a faltar. Esas cosas golpean el ánimo, sobre todo a las comunidades, hay que tratar de volver a animar a la comunidad para decirle ‘bueno nos falta ese pedacito de terreno, pero Dios no nos falta, hay que seguir adelante’”.

A cuatro años de su llegada a esta tierra aseguró que ya se puede decir que es un poco yucateco.

Yo creo que hay un nivel muy grande la cultura yucateca que es difícil compartir totalmente, siempre hay cosas nuevas que aprender pero si siento que conozco más y más.

Monseñor Rodríguez describió a Yucatán como “una tierra increíble, un paraíso en la tierra al que muchos admiran que atrae a mucho turismo, que todavía hay lugares por descubrir, que hay pueblos incluso que no quisieran se descubiertos, para que los dejen en paz, pero mucha gente más está poniendo los ojos en Yucatán y eso tienen sus riesgos porque si vienen más pues hay varias situaciones que se dan, sobre todo en primer tema es la deforestación, para la construcción de casas y luego también la influencia de mentalidades distintas, de costumbres”.

“No podemos cerrarnos, hay que recibir, esto esta sucediendo sobre todo en Mérida y sus alrededores. Hay que estar preparados para todos los retos que esto implique”, dijo.

También agradeció a todas las personas que lo han recibido bien y a la gente que ha hecho oración por él. También pidió perdón por todas las faltas de atención y fallas que ha tenido. “Yo se que es difícil complacer a todos, es imposible hacerlo”.

Compartió que en una revista alguien le manifestaba que estaba decepcionado porque como que se hicieron muchas ilusiones en el orden social de parte de él.

Yo no soy tampoco un rebelde, y ni un agitador de situaciones sociales pero si quiero promover más y más la pastoral social y si quiero promover más y más el amor y la atención a los pobres, expuso finalmente.

El arzobispo se declaró enamorado de esta tierra, de su gastronomía y se encomendó a la comunidad, de la que necesita siempre de su oración. También pidió que le tengan paciencia porque él quiere recibir a todos, estar cercano a todos y también poder visitar todas las comunidades.— Claudia Ivonne Sierra Medina