Japón tiene el récord de las personas más ancianas del mundo. Chitetsu Watanabe era el hombre vivo más longevo del mundo con 112 años y 344 días hasta el 7 de febrero de 2020. Antes de morir reveló la fuente de su juventud: no enojarse y mantener una sonrisa en tu rostro.

La mujer más longeva, con 117 años, es la japonesa Kane Tanaka, que cumplió el pasado 2 de enero de este año. Su dieta, según reveló, se basa en verduras y tubérculos.

La japonesa Kane Tanaka

Sin embargo, hasta ahora nadie conoce la fuente de la juventud ni puede asegurar que una dieta sana y hacer ejercicio a diario garanticen vivir muchos años.



Incluso, llama la atención que muchos ancianos que llegan a los 100 años no siguen una dieta ni un tratamiento específico, le asombraría que muchos de ellos comen alimentos grasosos, postres y hasta beben cerveza.

Estudio en busca del secreto

En Italia, que también es conocida por sus centenarios, muchos de los cuales viven en la isla de Cerdeña, los gerontólogos estudian a adultos mayores de 105 años para tratar de desentrañar el secreto de su longevidad.

El doctor Carlo Bava, el médico de cabecera de la mujer más longeva del mundo en 2016, Emma Morano, llegó a afirmar que su longevidad se debe a su composición genética “y nada más”.

Un estudio publicado en la revista Europea de Cardiología Preventiva, de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC por sus siglas en inglés), señala que hacer ejercicio ayuda a vivir más tiempo.

Otro estudio señala que una dieta baja en proteínas y rica en carbohidratos podría ser la clave de la longevidad, especialmente para un envejecimiento sano del cerebro, según demostró un experimento con ratones publicado por la revista científica “Cell Reports” hace dos años.

Un mayor riesgo de fallecer

Las personas que permanecen despiertas hasta tarde y tienen problemas para levantarse en las mañanas corren un riesgo 10 por ciento más alto de fallecer antes que los madrugadores que se van a la cama pronto, señalaba la investigadora líder, Kristin Knutson, profesora asociada de Neurología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern, en Chicago.

Un estudio revela que dormir suficiente tiempo puede ser una clave para vivir más años

El trabajo se publicó en la revsita “Chronobiology International”. Así que dormir temprano podría ser otra “fuente de la juventud”.

Un estudio más indica que para vivir muchos años hay que tener no solo estilos de vida saludables, sino pensamiento saludables.

“Nuestros hallazgos concuerdan con un número cada vez mayor de investigaciones que sugieren que nuestra mente puede tener un rol esencial en nuestra salud”, afirmó la coautora del estudio, Alia Crum, profesora asistente de psicología en la Universidad de Stanford.

Importancia de una dieta sana

La familia del español Francisco Núñez Olivera, el hombres más longevo del mundo con 114 años en 2017, aseguraba que el éxito de su longevidad, además de la genética (tenía un hermano con 95 años y una hermana con 93), es porque “ha vivido la vida como le ha apetecido y sana”.

En su dieta, basada en las verduras y las legumbres que él mismo cultivaba en el campo y algo de embutidos caseros, “nunca le faltaba el chato (vaso) de vino”.

En Diario de Yucatán durante varios años hemos entrevistado a varios centenarios, hombres y mujeres, la mayoría yucatecos o que residen en Yucatán, que no solo gozan de lucidez sino de buena memoria, salud y sentido del humor.

Una vida feliz y tranquila

La mayoría afirma que el secreto de su longevidad es una “vida feliz y tranquila”, aunque difieren en hábitos de alimentación y ejercicio.

En nuestros archivos hay tanto ancianos que lo mismo comen “chiswis” que cochinita pibil, los que aseguran dormir temprano, lo que achacan su longevidad a la emulsión de Scott, caminar todos los días o hacer el bien a los demás.

Caminar o hacer ejercicio todos los días son de las sugerencias para vivir más tiempo

Amira Ortega Maldonado cumplió 100 años de edad el pasado 22 de junio. Sus nietos le dicen Mima. Una de las cosas de las que puede presumir es de buena salud, ya que incluso puede subir escaleras con un poco de supervisión.

Siempre ha comido de forma equilibrada, lo que, de acuerdo con sus hijos, podría ser un factor que le ayuda a conservar la salud. Le gusta hacer postres, ayudar a los demás y es devota del Señor de la Divina Misericordia.

Hace "lo que le da la gana"

Teté Mendoza Bates celebró también en junio 110 años. No toma medicamentos ni le duele nada, pero su secreto para vivir mucho es, según ella, “hacer lo que me da la gana”.

La dama lleva una vida sana, pero nunca ha dejado de beber cerveza todos los días, o en su defecto rompope, una copa vino o cuba.

Blanca Sol Sumohano, viuda del pintor yucateco Fernando Castro Pacheco, gran lectora y modista, cumplió en enero cien años.

La lectura y la costura (confeccionaba finos hipiles que luego exhibió en un museo) puede ser parte de su secreto para llegar a esa edad.

La maestra Bertha Coralia Bustillos Brito viuda de Zapata cumplió 100 en agosto del año pasado.

Come de todo y bebe alcohol, pero eso sí, almuerza rigurosamente a las 14:30 horas, se va a la cama temprano (10 de la noche) y le gusta bailar y los helados de Sorbetería El Colón.

Se mantiene lo más activa posible

María Luisa Dzib Cen cumplió 100 años en junio del año pasado, está sana, come de todo, se mantiene lo más activa posible, le gusta orar, leer, no se desvela y no se mete en problemas ni los busca.

A la buena actitud frente a la vida atribuye su longevidad. Entre sus comidas favoritas figuran el frijol con puerco y el puchero.

Para María del Carmen Mengual Cambranes, quien el pasado 16 de julio de 2019 cumplió 101 años de vida, la felicidad es el secreto de su longevidad, así como comer mucho pescado.

Para ser feliz decía que “hay que vivir con una persona que te quiera, que te atienda, que estés sano… ah y que tengas dinero porque si no hay dinero no hay felicidad, pues tienes muchas necesidades”.

"Duerman temprano"

Victoria Sarlat y Homa celebró en junio de 2019 100 años de vida e indica que “portándose bien” se puede vivir muchos años como ella.

No falten a misa los domingos”, “duerman temprano”, recomienda. También tomaba mucha leche.

En junio de 2018 celebró 100 años Estela Díaz Villaurrutia. Cuando se le preguntó qué la mantiene tan bien era clara: “La paciencia. Uno no debe de preocuparse. Los problemas siempre tienen solución”.

Aunque más tarde dijo que es necesario tener buen carácter y ser feliz, y que si bien es cierto que la vida tiene momentos trágicos, uno siempre debe salir adelante.

“La felicidad es la clave”, decía… “pero creo que también el vino me ha ayudado, eso sí, sin exceso”

En diciembre de 2017 cumplió 100 años María Sánchez y Martín, ¿su secreto? ser feliz, comer y dormir bien.

Sugerencia: hacer ejercicio

Mercedes Huerta Medina (cien años, septiembre de 2017) aconsejaba “no tomar bebidas alcohólicas y no fumar. Hacer ejercicio es importante”.

Sobre la alimentación comparte que lo que más le gusta son los frijoles y las lentejas combinadas con todo, incluido el huevo. También el espagueti. “Todo es bueno, lo más importante es la cantidad”.

A María Teresa Espinosa Loret de Mola (cien años, 1 de noviembre de 2016) el trabajo y el mantener la mente activa le han ayudado a llegar al centenario, vivir intensamente, viajar por el mundo…

Mantener la mente activa, otro de los "secretos"

Siente que ser optimista, el trabajo y la lectura la han ayudado a tener una vida larga, plena y feliz.

Fanática de los deportes

Florencia Margarita Villanueva Sosa (octubre de 2016) cumplió 107 años en completa lucidez, con una memoria privilegiada, bromista, juguetona y ánimo de salir a pasear todos los días en su “coche” (silla de ruedas).

Es o era fanática de los Leones de Yucatán y los Pumas de la UNAM. Ve o veía a sus fallecidas hermanas vestidas de blanco pero les decía que no era tiempo de que se fuera con ellas todavía.

Remigia Martín, abue Remi (enero, 2016), señala que comer bien es uno de los aspectos más importantes para tener una larga vida.

Ella no le dice no a nada, le gusta comer de todo, puchero, escabeche, relleno negro, y frutas y verduras, no desprecia la bebida, como una cerveza, y la manteca para cocinar lo que sea.

Estar tranquilo y vida sin vicios

La profesora Socorro Bacab Góngora viuda de Baeza (102 años, octubre de 2015) consideraba que para tener una larga y provechosa vida simplemente hay que “estar tranquilo, comer bien y no tener malas noches”.

Mireya Priego López viuda de Arjona, 100 años de edad (agosto 2015), piensa que no hay secretos para ser longevo más allá de llevar una vida sana, sin vicios “de ésos que perjudican la salud”.

Y claro, algo que para ella resultaba fundamental para tener una larga vida es dedicarse a lo que nos gusta, en su caso la bibiliotecología.

Carmen Rueda Acuña (104 años en agosto de 2015) decía que para vivir mucho aconseja comer “todo lo que les guste” y “acuéstense temprano”.

Otros “secretos de centenarios”:

Orar

Disfrutar la vida de la mejor manera posible, hacer lo que nos gusta y apasiona.

Comer sano y no tener vicios.

Un carácter relajado.

Largas caminatas.

Dormir mucho, de 10 a 12 horas.

No envidiar a nadie, vivir contenta con lo que ha tenido.

Leer, hacer crucigramas, jugar juegos de mesa, tener una afición.

Aceptar los designios de Dios.

Las buenas costumbres.

No hacerle daño a nadie.

Bailar, divertirse, ir a las fiestas y disfrutar de todo en la vida.

Levantarse temprano y laborar con alegría.

Disfrutar un día a la vez, con el amor de su vida.

¿Y usted, que está haciendo para vivir muchos años?