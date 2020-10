Quino filosofaba con sus viñetas

Joaquín Lavado dejó huella en sus lectores yucatecos

“Un filósofo que dibuja”, así se refiere Tony Peraza (Cartonysta) al argentino Joaquín Salvador Lavado, Quino, quien ayer falleció a los 88 años en su natal Mendoza.

El trabajo del sudamericano motivó años atrás a Tony a revisar los periódicos y ver noticieros como lo hacía Mafalda para tratar de tener mayor acceso a ese “humor codificado, misterioso y complejo”.

El yucateco ofrece su opinión sobre el trabajo de Quino con la profundidad que da compartir profesión y pasión por el dibujo y la crítica, como también lo hace la periodista cultural María Teresa Mézquita Méndez, quien resalta la admirable labor del argentino.

Cartonysta, colaborador del Diario, señala que “Quino fue, es y será un filósofo que dibuja; su grandeza va más allá de Mafalda”.

“Quino hizo verdaderos tratados sobre el ser humano con su ayuda, pero también mucho después de ella”.

El personaje le dio la vuelta al mundo y sigue vigente 50 años después de su nacimiento, algo que Tony atribuye a la mirada universal de su creador. “Mafalda no es un personaje. Es un universo en donde habitan las fortalezas y debilidades del ser humano. En chiquito, para que lo puedan entender los grandotes. En lo personal, nunca empaticé mucho con la protagonista. Siempre a ese monstruo aspiracional que es Susanita o al capitalista primitivo encarnado en Manolito. Sin sus fabulosos y complejos personajes secundarios, Mafalda sería algo así como un cartel edificante y optimista de la Unicef”.

Al hablar sobre otros trabajos del argentino, como el libro “Ni arte ni parte”, destaca que “el humor gráfico bien logrado ya es en sí mismo una expresión artística de altísima sofisticación que realiza aportes importantes al Arte con mayúsculas”.

“En ese renglón me quedaría con una muy conocida secuencia de dos cuadros en donde una señora con ademanes snobs da instrucciones a una robusta encargada de la limpieza para que arregle un espacio pretencioso, lleno de libros, discos, alcohol, tabaco y arte. El ‘Guernica’ cuelga al fondo con toda su explosiva expresividad. En la segunda viñeta la señora snob contempla, pasmada, cómo el orden impuesto por la ruda limpiadora ha alcanzado hasta la composición de la obra de Picasso”, indica.

Respecto a la estética de los dibujos de Quino, explica que es de una aparente sencillez que permite capturar toda la complejidad de la existencia humana. “Ése es el objetivo del humor: simplificar al máximo para explicar con lo mínimo lo complicado”.

“Quino logra eso y más. Con sus trazos limpios tatuó en nuestra corteza cerebral reflexiones que dejaban tareas de largo plazo a sus lectores. Es imposible no mirarse reflejados en sus devastadores retratos del ser humano frente al mundo cambiante, sus complicaciones y sus infinitos cantos de sirena”, opina.

Tony rememora la primera vez que tuvo contacto con la obra de Quino: “Fue debajo de la hamaca de mi hermano Luis Eloy, lector omnívoro, al que yo admiraba e imitaba en secreto en sus ausencias. Yo cursaba algo así como el quinto de primaria. Y ver las tiras de Mafalda fue como un latigazo en mi cerebro. Niños hablando de cosas de adultos y cuestionando el orden adulto. Hablaban de Mao, de Fidel Castro, de la ONU, de la paz mundial, de la URSS, de Jean Paul Sartre, de Los Beatles, la pobreza, la desigualdad, el desencanto de la política, la protesta… ¡uf!”.

“Fue mi primer contacto con una expresión gráfica que no tenía como función evadirse de la realidad, sino que obligaba, invitaba, seducía a interesarse por ella. Trataba entonces de revisar los periódicos y ver noticieros —como lo hacía con angustiante perseverancia la protagonista— para ver si así podía tener mayor acceso a ese humor codificado, misterioso y complejo”.

Admiración

No se considera un fan de Quino en sentido estricto, pues no colecciona memorabilia. “Pero uno nunca deja de ser un admirador de su trabajo. No es una fase pasajera. Es una obra que admite todas las relecturas posibles y crece exponencialmente cada vez que uno se aproxima a ella. Uno es quien envejece y acude a Quino para que nos recuerde que si no nos apuramos a cambiar el mundo es el mundo el que termina por cambiarnos”.

“Espero que los comisarios de la corrección política ignoren en sus razzias ‘cancel culture’ a Mafalda. No me gustaría escuchar a las hordas, reales o virtuales, pedir que expulsen de las tiras a Manolito, por representar los más codiciosos valores neoliberales, a Susanita por perpetuar decadentes roles hetero-patriarcales, o a Miguelito, por defender las tesis de su abuelito, un férreo defensor de Mussolini”.

Para la periodista cultural María Teresa Mézquita, la obra de Quino “siempre está con nosotros” pues se hace presente en diversos formatos y momentos.

Recuerda que la primera historieta crítica con la que tuvo contacto en la infancia fue la de Mafalda y a los 10 años la pedía prestada en la biblioteca de su escuela. Por lo general había una lista de espera para recibirla.

Cuando llegó a sus manos el libro era notorio que había pasado por muchas manos.

Mafalda, apunta, era una niña provocadora para su tiempo y le gustaba porque era inteligente y diferente de los personajes de otras historietas, que tenían razonamientos más sencillos.

Por su edad de entonces, María Teresa no alcanzaba a comprender totalmente la profundidad de la crítica de Mafalda, pero le gustaba mucho y dejó huella en ella, pues gracias a la niña conoció a Los Beatles y aprendió la noción global del mundo.

Destaca otros trabajos del dibujante, como “Ni arte ni parte”, en el que Quino hace un manejo directo del recurso visual y apela a la percepción sensorial.

Respecto a la estética de las viñetas, considera que es limpia, de trazos sencillos que dan la impresión de ser siempre los mismos pero que cambian en cada personaje.— Iris Ceballos Alvarado