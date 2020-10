Quino hizo reír cuando la alegría era una amenaza

Dibujó pequeños poemas sobre la especie humana

BUENOS AIRES (AP).— En 1963 apareció en Buenos Aires un libro de humor gráfico cuyo autor era poco conocido fuera de un círculo reducido de dibujantes. “Mundo Quino” era su título y significó el lanzamiento del creador de Mafalda y sus amigos.

El historietista se catapultó a la fama con la niña contestataria de seis años a la que dio vida en 1964. Sin embargo, su obra va mucho más allá, tal como quedó patente en los libros que produjo a lo largo de su vida.

Quino combinó la ironía, la acidez y la ternura en su obra como humorista.

Sus personajes eran personas normales y corrientes: niños, amas de casa, empleados explotados por sus jefes, víctimas del autoritarismo y sus propias limitaciones.

Cada chiste gráfico era una pequeña historia, hilarante y a veces de una tristeza desgarradora. “¡Ufa! ¡Otra vez! ¡Te dije que de una semillita que tu papá me puso en la barriguita!”, dice una mujer que parece tener 90 años a otra que parece de 70.

Como dijo el humorista Miguel Brascó en el prólogo de “Mundo Quino”, el argentino “dibuja pequeños y patéticos poemas sobre la especie humana”.

El espíritu crítico impregnó su obra. “Es increíble cómo el mundo repite siempre los mismos errores”, dijo al inaugurar en 2014 la Feria del Libro de Buenos Aires.

Quino, parco al hablar en público, se consideró un humorista “político” y señaló que cuando dibujaba quería que el mundo “cambie para el lado bueno, el de los Beatles, el de Lennon”.

“Pero lamentablemente no fue así, porque el sistema se ocupó de elevarlos y de hundirlos luego”, sostuvo.

“Siempre dibujé restaurantes porque me parece un terreno político comparable con la sociedad: la gente va queriendo comer, que es lo que quieren los pueblos, pero hay que someterse a lo que te diga el chef, que no tienen, que no hay, que te lo hacen mal... y encima hay que pagar”, dijo.

Mafalda defiende los derechos humanos y odia la sopa, sigue siendo famosa en los países de habla hispana y otros como Francia e Italia, donde se publicaron sus tiras, que han sido reeditadas en numerosas ocasiones y traducidas a más de una docena de idiomas.

Personajes

Los personajes que la rodean, el materialista Manolito con sus sueños de llegar a ser “Roque Féler”, Susanita que solo piensa en casarse con un hombre rico y ser madre (“¿Futuro perfecto de amar? ¡Hijitos!”), el apocado Felipe (“¿Justo a mí me tenía que tocar ser como yo?”), el filosófico Miguelito (“Trabajar para ganarse la vida está bien, pero por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida”) y la diminuta rebelde Libertad (“¿Sacaste ya tu conclusión estúpida? Todo el mundo saca su conclusión estúpida cuando me conoce”), representan distintas facetas del ser humano.

Mafalda llegó a Europa en 1969, al año siguiente del Mayo Francés y otras grandes movilizaciones juveniles que sacudieron el continente, en una edición italiana preparada por Umberto Eco. “Mafalda es un héroe de nuestro tiempo”, escribió el semiólogo. “Y como nuestros hijos están a punto de convertirse, por elección nuestra, en muchas Mafaldas, no es imprudente tratar a ésta con el respeto que merece un personaje real”.

Con Mafalda y sus amigos, Quino pudo reflexionar sobre el mundo de los adultos, la política, la economía, el racismo, la guerra de Vietnam, Brigitte Bardot, los Beatles, los árabes e israelíes, las orquestas y los sueños de una clase media que mitiga sus tensiones con el remedio Nervocalm (“Estoy empezando a notar que juego un papel importante en el metabolismo de esta familia”, reflexiona un farmacéutico en la tira).

En las décadas de 1980 y 1990 se produjeron episodios de Mafalda en dibujos animados que fueron difundidos en Italia y Argentina. No tuvieron éxito en el país de Quino, aunque repetían los mismos chistes y reflexiones que las tiras gráficas.

Después de publicar “Mundo Quino”, el artista recibió gracias a Brascó un encargo para dibujar páginas para la campaña de publicidad de una empresa de electrodomésticos. Con ese fin creó el personaje de Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, pero Quino se quedó con algunas tiras.

El 29 de septiembre de 1964 nació la pequeña en el semanario “Primera Plana”. Un año después el diario “El Mundo” comenzó a publicar la tira, tras lo cual el personaje conquistó América Latina y Europa.

La primera recopilación de Mafalda en libro apareció en 1966. La edición se agotó en dos días. Quino dejó de dibujar la historieta en 1973, cuando Mafalda se publicaba en el semanario “Siete días ilustrados”. En la edición del 18 de junio de 1973 apareció Susanita para decir: “Ustedes no digan nada que yo les dije, pero parece que por el preciso y exacto lapso de un tiempito los lectores que estén hartos de nosotros van a poder gozar de nuestra grata ausencia dentro de muy poco”.

En 2009, en la inauguración de la figura de Mafalda en el barrio porteño de San Telmo, Hermenegildo Sábat dijo que Quino era de “una generación donde el humor fue perseguido y encarcelado (...) cuando sonreír era una amenaza y reír abiertamente, un peligro”. La escultura de la niña es ahora lugar de peregrinación, donde se forman filas para tomar fotos.

En 1976, año del último golpe militar en Argentina, el autor se trasladó a Milán y continuó produciendo humor gráfico que se reunió en colecciones de libros.

De un vistazo

Liniers

Reaccionó a la noticia con tres corazones rotos sobre el dibujo de uno de sus personajes que abraza a Mafalda mientras llora.

Monseñor Carlos Aguiar Retes

“¡Oremos por Quino, quien sirvió a tanta gente, mediante su habilidad de dibujante y comunicador analista!”.

Paulo Coelho

“Gracias por todo, gran maestro”.

Real Academia Española

“Sus certeras palabras viajaron a ambos lados del Atlántico gracias a sus viñetas y su peculiar sentido del humor”.