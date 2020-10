''Quino'' y su pluma ''siempre certera, siempre humana''

Joaquín Salvador Lavado, Quino, "padre" de la crítica y demoledora Mafalda, falleció hoy en su natal Mendoza.

La noticia impactó lo mismo en la escena literaria, que en la música, el deporte y la política.

Fueron varias generaciones las que crecieron y conocieron el funcionamiento del mundo, de la vida, desde la mirada de la niña que aborrecía la sopa.

La Fundación Princesa de Asturias ensalzó la voz y la pluma "siempre lúcidas, siempre certeras, siempre humanas" del dibujante argentino.

"Quino", Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014, fue "uno de los más destacados humoristas gráficos del mundo" y "además y sobre todo, el padre de Mafalda", expuso la institución con sede en la ciudad española de Oviedo en un comunicado.

Con su fallecimiento, resaltó, "desaparece con él una forma de mirar al mundo irónica, tierna, original y verdadera, por la que siempre le recordaremos con especial admiración, cariño y gratitud".

Adiós, "Quino"

Estos son algunos mensajes con que diversas personalidades lamentaron la muerte de "Quino":

Nos ha dejado Quino, creador de la inolvidable Mafalda y uno de los dibujantes en español más internacionales. Sus certeras palabras viajaron a ambos lados del Atlántico gracias a sus viñetas y su peculiar sentido del humor. pic.twitter.com/bh7tG1uw4Y — RAE (@RAEinforma) September 30, 2020

Existía una admiración mutua entre "Chespirito" y "Quino". Dos grandes de la cultura popular latinoamericana que hoy seguro se han reunido en un mejor lugar. Nos quedamos sin ellos, pero nos dejaron su legado.#Quino #labonitavecindadvirtual #losientomucho pic.twitter.com/GCmPM9jnUm — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) October 1, 2020

¡Oremos por Quino, quien sirvió a tanta gente, mediante su habilidad de dibujante y comunicador analista!

¡Descanse en paz! — Carlos Aguiar Retes (@ArzobispoAguiar) September 30, 2020

Hoy nos dejó Quino, un gran amigo y padre de Mafalda. Lo recordaremos por sus historias, su mirada crítica y de reflexión de la sociedad a través de una niña que es inspiración de varias generaciones. Fuiste el patrimonio de la sonrisa. Descansa en paz. pic.twitter.com/2Dp5DxFATg — Lenín Moreno (@Lenin) October 1, 2020

“La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil”. #Mafalda Gran filósofa. Gracias #Quino por traerla a nuestras vidas. pic.twitter.com/YqNWMjdD91 — Gaby Vargas (@gabyvargasmx) September 30, 2020

Se nos fue Quino, uno de los artistas más grandes de la historia de nuestro país. Nos hizo reír, nos hizo pensar y nos convocó siempre a reflexionar sobre la Argentina, con la que estuvo comprometido como pocos.



Hasta siempre, maestro. pic.twitter.com/rISVKhVDuX — Alberto Fernández (@alferdez) September 30, 2020

Se fue un grande. La pluma de #Quino deja un legado de crítica y reflexión política, económica y social, con entrañables personajes que nos siguen enfrentando a nuestra realidad. pic.twitter.com/X5LDEsH8PZ — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) October 1, 2020

Ayer fue el cumpleaños de Mafalda. Hoy, Quino se despide de esta realidad. Adiós al enorme Quino. — Hernández (@monerohernandez) September 30, 2020

Me entero que murió Joaquín Lavado “Quino” padre de Mafalda, justo en el cumpleaños de ésta. Tuve la fortuna de conocerlo y presentarlo en Monterrey, hace varios años.

Descance en paz. — PacoCalderónCartones (@CartonCalderon) September 30, 2020

"Lo mejor que he hecho en mi vida"

Un día, el padre de Mafalda, señaló en una entrevista: "Tengo muy clara cuál es mi mayor bondad. Cada día, muchos padres me agradecen que, gracias a Mafalda, sus hijos empezaron a leer. Eso es lo mejor que he hecho en mi vida. El humor que he dibujado ha servido para algo".

Con información de EFE, AP y El Universal