“Retro hits” al estilo sinfónico

Quo Vadis le da un nuevo sonido a éxitos musicales

Exitosos temas de pop y rock del siglo pasado que aún hoy son recordados y escuchados, serán parte del concierto que ofrecerá el cuarteto “Quo Vadis” pasado mañana, en el Centro Cultural Olimpo, en el que estarán representados artistas como Stevie Wonder, Abba, Eric Clapton y Led Zeppelin, entre otros.

El concierto titulado “Los mejores retro hits” dará inicio a las seis de la tarde en el citado recinto.

Pawel Blaszkowski, integrante de “Quo Vadis”, indica que los temas que interpretarán fueron y siguen siendo grandes éxitos.

Comparte que el cuarteto musical al que pertenece suele tocar este tipo de canciones en eventos sociales a los que se convocados, pero se dio cuenta que los arreglos de los temas son muy buenos y sus interpretaciones de calidad, por lo que le pareció una buena idea presentarlos en concierto en un auditorio o teatro, donde el público puede escucharlos mejor y apreciar la música.

Fue así que realizaron los primeros conciertos de este tipo con gran éxito y esta vez fueron invitados por el Ayuntamiento, para presentarse en el Olimpo.

Los temas

En el repertorio incluirán algunas de las canciones interpretadas en conciertos anteriores, pero también algunos temas nuevos.

Por ejemplo, tocarán: “Can´t take my eyes off of you” de Four Seasons, “Here comes the sun” de The Beatles, “Mamma Mia” de Abba, “Stairway to heaven” de Led Zeppelin, “Sir Duke” de Stevie Wonder, “Whit or whitout you” de U2, “Living on a preyer” de Bon Jovi, “Still loving you” de Scorpions y “Bohemian Rhapsody” de Queen, entre otras.

El violinista Pawel Blaszkowski indica que es una manera diferente de escuchar estos temas que al público le ha gustado mucho, pues la interpretación es con instrumentación de música clásica.

De calidad

Expresa que sus interpretaciones tienen un valor musical y son de calidad, y el público puede comprobarlo, pues en el canal de YouTube de “Quo Vadis” se pueden ver varios videos de las canciones que interpretarán en el concierto del domingo.

“Es música ligera, pero interpretada con instrumentos sinfónicos”.

Los músicos que integran “Quo Vadis” Pawel, como primer violín; Tim Myall, segundo violín; José Luis González, viola; y Nadezda Golubeva, violonchelo.— Iris Ceballos Alvarado

Concierto

Quo Vadis ofrecerá “Los mejores retro hits”, pasado mañana en el Olimpo

Entradas

Los boletos para el concierto se venderán el domingo en el Olimpo a partir de las tres de la tarde, los precios son $50 general y $25 estudiantes e Inapam.

Promoción

Hay una preventa que concluye hoy viernes a las 20 horas, en la que se ofrecen los boletos (general) al dos por uno. Se pueden solicitar al teléfono 9992-923716-