Mexicano resuelve problema milenario con el que ni Newton pudo

¡Eureka!

Aunque pareciera increíble, existen problemas matemáticos que llevan miles de años sin respuesta. El mexicano Rafael González resolvió uno de estos acertijos, que ni Isaac Newton pudo descifrar.

A través del sitio “Conecta” del Tecnológico de Monterrey se informó la noticia, Rafael González tuvo su momento de iluminación, el “eureka” llegó mientras desayunaba pan con Nutella: ¡Madres, está ahí!, relatan en el sitio.

El texto lo escribió Ricardo Treviño, quien detalla que el problema físico óptico llevaba siglos sin respuesta y que incluso Isaac Newton lo había intentado resolver. Todos se aproximabaron, pero nadie había descifrado la incógnita.

Aberración esférica en lentes ópticos

Aberración esférica con lentes ópticos.

El mexicano encontró la solución a la aberración esférica en lentes ópticos y ahora las industrias de telescopios o cámaras podrán reducir sus costos.

¿Quién es Rafael González?

Rafael González egresó de ingeniería física industrial.

Actualmente cursa un doctorado en nanotecnología, ahí conoció a Alejandro Chaparro, un amigo que egresó de la UNAM y que lo ayudó con el problema.

Tres años sin respuesta

Rafael afirmó que su amigo llevaba más de tres años intentando resolver el problema. La publicación detalla que Diocles (hace dos mil años) lo fundamentó por primera vez.

El planteamiento parece sencillo, pero no lo es: hacer que la visión de objetos a través de lentes esféricos no pierda nitidez.

El artículo de Rafael y Alejandro con la solución está disponible en la revista Applied Optics y se llama “General formula for bi-aspheric singlet lends design free of spherical aberration”.

.- Con información de Tecnológico de Monterrey