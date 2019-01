Ragnarök estará en teatro y en el Portal de Granos

En un duelo de otakus contra gamers, ¿quién ganaría? Sería un empate, pues la música alusiva al ánime y los videojuegos se escuchará en los conciertos que el grupo Ragnarök ofrecerá en el marco del Mérida Fest.

La primera presentación será mañana jueves 10 a las 20 horas en el Portal de Granos, ubicado a un costado del Museo de la Ciudad, informa Eduardo Aguilar, director artístico del grupo musical y guitarrista del mismo.

El repertorio será del agrado de los asistentes, pues se trata de una selección de piezas de ánime y videojuegos muy conocidos.

Para complacer a los otakus, interpretarán temas como: “Neo Genesis Evangelion”, “Saint Seiya” de los Caballeros del Zodiaco, “Dragon Ball Z” y “Shingeki no Kyojin”. Mientras que para los gamers se escucharán “Castlevania”, “Streeth Fighter”, “Gears Of wars” y “The King Of Fighter”. También incluirán éxitos de series como “Alf”, “The Walking Dead”, “Exterminio ”y “El fantasma de la ópera”.

Eduardo Aguilar manifiesta que el grupo nació por iniciativa de Eduardo Ventura, quien es fan del ánime y los videojuegos y le pareció que era una buena idea crear un grupo que se dedicara a interpretar la música que se escucha en estos entretenimientos.

Ventura es hasta hoy parte del equipo de producción de Ragnarök, junto con Alejandro Basto, José Nahuat y Klayma.

Además del concierto de mañana, Ragnarök se presentará el 25 de enero en el teatro “Armando Manzanero”, con un repertorio diferente, pues si bien incluirán temas del primer concierto, ofrecerán otros de series y videojuegos como “Halo”, “Castlevania”, “History Maker”, “Dragon Ball X’limit” y “KDA Metal Version”, entre otras.

Ambas presentaciones que tendrán en el Mérida Fest son para todo público y de entrada gratuita.— Iris Margarita Ceballos Alvarado