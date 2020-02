Razones para celebrar tu fiesta en Jumping Land

Los niños y niñas cada vez vienen con más energía conforme pasan los años y por esa misma razón para los padres puede llegar a ser un poco complicado encontrar actividades y lugares en donde ellos puedan divertirse sanamente.

En Jumping Land cuentan con las instalaciones adecuadas para que pequeños de todas las edades se diviertan al máximo, como por ejemplo:

El área Kids que abarca hasta los 6 años, cuenta con Ludoteca, área de juegos interactivos, trampolines, rapel, juegos tipo Playground y otros.

El área libre por seguridad separa a los mayores y también cuenta con su parte de trampolines y las mismas atracciones.

También cuentan con cafetería en donde ofrecen un menú amplio y delicioso que pueden disfrutar tanto chicos como grandes.

Asimismo, ofrecen diversos paquetes para que los niños puedan celebrar su fiesta de cumpleaños, entre los que se encuentran: Paquete jumping, Paquete ninja y Paquete gold, con los cuales puedes ahorrar hasta $10,000 mxn y disfrutar de beneficios como: 3 horas de salto, local, mobiliario, aguas, refrescos, pizzas, entre otros.

Sin duda alguna, Jumping Land es una excelente opción para festejar a los reyes del hogar, no sólo porque es una idea para salirse de la rutina, sino porque también funciona como actividad física que ayuda tanto a niños como adultos a:

- Acelerar el metabolismo: Si saltan repetidamente o siguen cierta rutina en el trampolín, el proceso del metabolismo se acelera y su salud mejora.

- Fortalecer las piernas: Al brincar, se activan todos los músculos de las piernas sin tener efectos negativos.

- Tener huesos más sanos: El saltar combate la osteoporosis y ayuda a prevenir lesiones en las articulaciones, huesos y ligamentos.

- Mejorar el equilibrio: El cerebro se mantiene ocupado ayudando a que todas las partes del cuerpo se mantengan en sintonía para mantener el mismo movimiento siempre.

- Mejorar la salud mental: Además de ser emocionante y una oportunidad de interacción social, el cuerpo libera endorfinas, las cuales ayudan a sentirnos más felices y en un mejor humor.

Así que no lo pienses más y reserva de una vez la fiesta de tu pequeño en Jumping Land. No olvides que se encuentran ubicados en Plaza La Isla Mérida y que puedes contactarlos al número: 9991 18 42 39. (I.S.)

