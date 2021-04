Razones para dar gracias

Semana del Seminario

Jesús Armín Pat Martín(*)

¿Por qué es importante para el Seminario la celebración del Buen Pastor?

Quisiera iniciar el artículo presentándome: soy el seminarista Jesús Armín Pat Martín, mi comunidad de origen es la parroquia San Francisco de Asís de Hunucmá. Actualmente curso el segundo año de la Etapa Teológica (la última etapa de formación en el Seminario que consta de cuatro años); dentro de la comunidad tengo el cargo de coordinador general del Seminario Mayor. Estoy muy contento de poder llegar a ti a través de este medio.

Como Seminario tenemos muchos motivos por los cuales sentirnos bendecidos por Dios, en primer lugar porque el pasado 24 de marzo nuestro Seminario Conciliar de Yucatán cumplió 270 años de existencia y, además, sumado a esta alegría, hoy cuarto domingo del tiempo Pascual, conocido como el Domingo del Buen Pastor, nuestra Arquidiócesis de Yucatán celebra el día del Seminario.

Fiesta significativa

Hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la figura de Jesucristo Buen Pastor presentado en el evangelio de san Juan.

Por eso, no es casualidad que éste sea el mismo día en que celebramos al Seminario, ya que esta fiesta es muy significativa para nuestra amada institución que tiene el compromiso de formar a los futuros sacerdotes, ya que, la figura del Buen Pastor ocupa un lugar central en nuestra formación.

Este día es muy importante porque precisamente nos recuerda eso, que la tarea primordial es que nosotros los seminaristas los futuros sacerdotes de esta diócesis, formemos una sólida identidad sacerdotal a imagen del Buen Pastor: de nada nos serviría ser sacerdotes intelectuales, expertos en pastoral, versados en liturgia o grandes predicadores si en nosotros no se ha formado un corazón capaz de entregar su vida por los demás, de donarse al servicio de sus hermanos, de buscar constantemente la voluntad de Dios.

Este día también es muy importante para nosotros los seminaristas porque tenemos la oportunidad salir a visitar las distintas parroquias de Yucatán para compartir contigo nuestra experiencia vocacional, motivo que nos llena de alegría y nos anima a continuar en este camino de respuesta al Maestro.

Finalmente, es un día muy importante porque tú, desde tu parroquia tienes la oportunidad colaborar económicamente, a través de la colecta, con el sostenimiento de esta gran obra, que es para el bien de toda la Iglesia; pero sobre todo porque tenemos la oportunidad como Iglesia de orar y promover las vocaciones al sacerdocio.

Por este motivo aprovecho para dirigirme a ti, joven que sientes la inquietud vocacional, no tengas miedo de responder a la voz del Señor que te llama a seguirle, te aseguro que no existe camino más apasionante que seguir la voluntad de Dios. El Señor no quita nada, por el contrario te lo da todo. ¡Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros y por nuestro Seminario!

Seminarista de segundo de Teología