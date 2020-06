Recibe Diario de Yucatán una obra de Ermilo Torre: se inspira en el coronavirus

El reconocido pintor yucateco Ermilo Torre Gamboa, descendiente de Juan Gamboa Guzmán, donó a Diario de Yucatán un cuadro que tituló “Coronavirus sorprende, ataca y mata”.

La entrega se realizó en la casa del pintor al director editorial, Luis Alberto González Uribe, quien se mostró agradecido por la iniciativa del maestro, quien en marzo pasado cumplió 96 años.

“Habrá un lugar adecuado y donde sea visible, pues además (el tema) está actual. Es la amenaza de hoy”, expresó González Uribe, atendiendo el deseo del maestro de que la obra esté en un lugar donde quienes visiten el periódico la puedan ver.

El cuadro, que el maestro pintó en aproximadamente dos meses, presenta a los virus transportados por un ventarrón y al fondo un panorama desolador.

La idea surgió después de consultar con familiares y amigos cómo representar en un lienzo la pandemia de Covid-19.

El maestro Torre Gamboa comentó que vio que muchas personas se habían volcado en ayuda. Médicos, voluntarios y distintas asociaciones estaban haciendo algo, “y yo pensé que era el momento de hacer algo también para ayudar a los enfermos de esta maldita enfermedad”.

Fue así que pintó el ventarrón que no se sabe de dónde viene y que transporta las partículas rojas con sus coronitas: “Me dijeron que ponga (los virus) en el camino como si el viento se los estuviera llevando, y en el final del cuadro poner como una sociedad destruida, una masacre y que se vean dos caras de personas muertas: una calavera y la otra parecida a una calavera, que son los fallecidos”.

Para reforzar el mensaje, en la parte inferior el maestro puso con mayúsculas “Coronavirus sorprende, ataca y mata”, que quedó como título de la obra.

El maestro Torre Gamboa relató que mientras pintaba el cuadro por su mente pasaba que la pandemia “es un desastre que nos va a llevar al diablo (…) el coronavirus es una desgracia para Mérida, para todo Yucatán, sobre todo para la gente pobre que no tiene elementos suficientes para sobrevivir”.

“Todos los días leo en el periódico que siempre hay muertos y no se acaba. Todos los días leo los nombres de los pueblos donde hay personas que mueren y si esa persona que muere es papá de familia y no tiene otra entrada es una situación terrible. Están pensando lo de la vacuna, pero es negocio largo, y hasta que no salga la vacuna no vamos a estar tranquilos”.

Sin embargo, admitió que, de manera paradójica, la realización del cuadro le dio momentos de tranquilidad: “El cuadro lo gocé. Me dio mucho gusto hacerlo, y si algo no me gustaba lo borraba con aguarrás y lo volvía a hacer”.

Reconoció que fueron dos meses de lucha gozosa, pues todos los días se levantaba a las 7 a.m., cuando todavía había mucho fresco y nada de sol, y salía a la terraza a pintar a esa hora, 8 o 10 de la mañana, luego entraba a desayunar, descansaba un rato y volvía a salir. A las 2 p.m. hacía otra pausa, metía el cuadro, almorzaba y descansaba con su esposa, quien siempre lo apoyó durante la labor— Jorge Iván Canul Ek