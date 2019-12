Recibe el Centro de Artes Visuales a varios artistas

Unidos por la creación lúdica

Manuel González Díaz, Lida Ponce, Jorge “Roy” Sobrino, Celina Fernández y Francisco Barajas, pintores amigos y abstractos en su mayoría se dan cita en la exposición “El arte lúdico de la creación”, que hoy será inaugurada, a las 8 p.m., en el Centro de Artes Visuales (CAV) del barrio de Santa Ana.

La exposición reúne 80 obras, entre pinturas y gráficas, en su gran mayoría de reciente creación, expuestas en salas separadas.

“Tener a estos autores en el Centro de Artes Visuales representa un placer y un honor porque todos son autores de conocidas y largas trayectorias y muy prolíficas que han expuesto en Yucatán y fuera de la entidad”, comentó Rosa Arteaga Silva, jefa de artes visuales de la Secretaria de la Cultura y las Artes.

Manuel González presenta 26 acrílicos sobre tela, abstractos, en formato grande y mediano.

El pintor comentó que estaba feliz de la vida de exponer en este foro porque hace tiempo que no tenía exposiciones y que sea ahora y más con amigos le daba doble gusto.

El artista, al referirse a su obra, explicó que ha cambiado el estilo a través del tiempo pero siempre de una forma continua y lenta.

Reiteró que el trabajo se presenta con alguna modificación que lo van haciendo diferente al de otros años pero que en esencia sigue siendo lo mismo, con su estilo.

Lida Ponce presenta ocho obras abstractas en las que sale a relucir el contraste de los colores.

“Sobre el cuadro voy cambiando los colores”, detalló de sus obras con títulos como “Alebrije”, “Destellos solares”, y “Papagayos al vuelo”, entre otras.

Compartió que es un honor que la hayan invitado, para participar en esta exposición al lado de los pintores con los que se lleva muy bien.

Roy Sobrino presenta 16 pinturas mixtas y la serie de “Estrellas fugaces” se las dedica a los ex rocanroleros.

Compartió que es una serie fresca, de surrealismo abstracto, que quería presentar en Mérida y en particular en el CAV.

La exposición incluye obra reciente e intervenida como “El ángel caído”, que inició en el 2011.

El autor presenta a Bob Marley, Elvis Presley, “El pantalón rocanrolero de Elvis”, a Michael Jakson, símbolos abstractos musicales, entre otras obras de esta serie, con las que se siente contento.

El artista comentó que nunca se ha estacionado en una disciplina o en una corriente. “Yo creo que la búsqueda de todo creador es la evolución”.

Celina Fernández presenta 16 obras, de grabado intervenido en su mayoría, y dos lienzos de técnica mixta titulados “Raíz I” y “Raíz II”.

La artista presenta la muestra “Formas y grafismos”, expone obras de las series Cueva, Grafismos, Adentro y Origen.— Claudia Sierra Medina

Exposición

El Centro de Artes Visuales (CAV) está en la calle 60 entre 45 y 47, Centro, frente al parque de Santa Ana.

Fechas de visita

La exposición estará un mes. El horario de visita es de martes a viernes de 9 a.m., a 8 p.m. y sábados y domingos, de 9 a.m. a 2 p.m. y de 4 a 7 p.m. El 24, 25 y el 31 de este mes y 1 de enero no abrirá el CAV.

