Reclama Diego Luna unidad iberoamericana

Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano están preparados para celebrar hoy por la noche en Madrid su día más grande con una gala presencial que contará con numerosas actuaciones, tras una última edición marcada por la crisis sanitaria.

Un regreso a la capital de España por todo lo alto, ya que durante esta semana tuvo lugar la primera edición del Festival Iberseries Platino Industria, un encuentro de intercambio y promoción de productos audiovisuales, una iniciativa surgida de la alianza de Egeda, organizadora de los Platino, y la Fundación Secuoya.

La actriz colombiana afincada en España Juana Acosta y el intérprete mexicano Luis Gerardo Méndez serán los encargados de presentar la 8a. edición de los Premios Platino, en la que el actor mexicano Diego Luna recogerá el de Honor.

Reivindicación

Luna reivindicó ayer la unidad iberoamericana para aprovechar la “gran curiosidad que existe sobre nuestros contextos”.

En rueda de prensa, explicó que se trata de mandar la señal de que “aquí estamos más fuertes que nunca”, contando historias “con nuestras perspectivas”, que lleguen a todo el mundo.

“En bloque somos más fuertes”, y esto hay que aprovecharlo, destacó Luna, quien pide a sus compañeros que no dejen que “les ganen el primer paso desde afuera y vengan a contar sus historias”, pues la producción iberoamericana está “en un momento muy especial”.

Luna, de 41 años, pensó que era broma la concesión del Platino de Honor porque siente que aún tiene 20 años, y aseguró que le llega “más vivo y con más ganas que nunca de contar historias”, especialmente tras el “incierto tiempo” de la pandemia de Covid-19.

“Recuerdo que yo dormía mucho en los viajes, ahora valoro cuál es mi cama y llegar a ella todas las noches, pero también, para ser sincero y conociendo a ese wey de 20 años, no me hubiera hecho caso”, dice cuando se le pregunta qué le diría a su yo de hace dos décadas, cuando comenzaba en el mundo del cine.

“No sé si aguantaría platicar mucho con él, pero le diría que se lo tome con más calma, que hay tiempo, que se divierta un poquito y no quiera estar en todos lados al mismo tiempo, que más vale estar en un lugar donde puedes ser útil.

Sus retos

El también productor y director desea que lo que “haga y diga” represente su punto de vista, aun consciente de que puede limitar su trabajo.

Quiere dar al público lo mismo que él requiere como espectador: que lo entretengan, al tiempo que lo reten y lo hagan reflexionar sobre cuestiones como “poner fin al nivel de desigualdad existente” y el maltrato del planeta, mientras advierte de que la pandemia dejó claro que “no tenemos tiempo”.

“Comencé a actuar a los seis años porque me daba miedo quedarme solo en casa y acompañaba a mi papá al teatro, de pronto, ya no me dieron ganas de bajarme del escenario”, recuerda.

El histrión de “Rudo y cursi” y “Rogue One: una historia de Star Wars”, considera este momento como el indicado para que las producciones en español sean un bloque y recorran los países de habla hispana.

Recuerda que con “Y tu mamá también” llegó a España y de pronto algo pasó que la relación audiovisual entre ambas naciones se fracturó.

“A veces menospreciamos al público y ese es un grave error, el público está listo para que lo rete el contenido, hoy el público, al menos al que yo me dirijo, es uno que festeja la especificad de las historias.

Asimismo, a los Premios acudirán numerosos profesionales como Alejandro Speitzer, Álvaro Morte, María Mercedes Coroy, Ester Expósito, Michel Franco y Fernando Trueba.

Entrega de galardones

Belén Rueda, Dani Rovira, Daniela Santiago, Paco León y Maite Perroni serán algunas de las estrellas iberoamericanas que entregarán los galardones a los protagonistas de la noche.

Uno de ellos podría ser el actor español Javier Cámara, que compite como protagonista en la colombiana “El olvido que seremos”, dirigida por el también español Trueba, que parte como favorita junto a “La llorona”, del guatemalteco Jayro Bustamante, ambas con 11 nominaciones.

Esta vuelta presencial de los Platino también trae consigo otras innovaciones, ya que hay tres nuevas categorías: Mejor interpretación femenina de reparto en cine, Mejor interpretación masculina de reparto en cine y Mejor creador de serie.

Las actrices Candela Peña por “La boda de Rosa”, María Mercedes Coroy por “La llorona”, Regina Casé por “Três Verões” y Valeria Lois por “Las siamesas” competirán por alzarse con el galardón la noche de hoy.

La producción televisiva con más nominaciones es la serie española “Patria”, que atesora cinco, a la que siguen la citada “Alguien tiene que morir”, la colombiana “El robo del siglo” y la española “La casa de papel”, todas con cuatro candidaturas.

Entre los rostros de la pequeña pantalla Eduard Fernández, por encarnar al protagonista de “30 monedas”; Patrick Criado, que compite por la estatuilla a la Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie por “Antidisturbios”, o Inma Cuesta, que opta al galardón por “El desorden que dejas”.

Una fiesta no es una fiesta sin música, por lo que la ceremonia contará con una nutrida representación de figuras de ambos lados del océano Atlántico para animar la noche entre premio y premio. Entre ellos destaca el español Juan Magán, la uruguaya Natalia Oreiro y el puertorriqueño Pedro Capó.

El violinista libanés Ara Malikian, la estadounidense de origen mexicano Becky G y el venezolano Carlos Baute también interpretarán sus temas más icónicos, aunque también “se reservarán alguna sorpresa especial”, promete la organización.

Los Platino se convertirán además en escenario para la española Sara Baras, bailaora, directora y coreógrafa que lleva más de treinta años dedicada al flamenco y más de veinte dirigiendo su propia compañía.

Otorgado por el público

Los mexicanos Cecilia Suárez y Manolo Caro obtuvieron ayer el Premio Platino del Público, galardón que reconoce al audiovisual iberoamericano, a la Mejor interpretación femenina en series y Mejor serie por su labor en “La casa de las flores” y “Alguien tiene que morir”, respectivamente.

Cecilia confirmó así la aceptación de su personaje Paulina de la Mora, su papel en las temporadas televisivas y el filme, que tiene una particular forma de hablar por su adicción al tafil, un fármaco que disminuye la excitación del cerebro, y es integrante de una familia que pretende guardar las apariencias.

Mientras tanto Caro consolidó su presencia en España, donde ya radica y país donde grabó la producción premiada, situada durante la época franquista.

“Ya no me pasa que me pidan hablar como el personaje, si acaso ellos y ellas (el público) lo hacen y me divierte más, pero siento que hay cercanía de manera cariñosa y eso me gusta más”, cuenta Cecilia.

“Los premios del Público tienen eso, que nos hace darnos cuenta que la gente nos quiere, tiene esa magia, sentirnos vigentes y que quiere sigamos en esto”, respalda Caro.

La entrega de los Premios Platino del Público, organizado por una compañía aérea, se dan un día antes de la ceremonia oficial, que se realiza la noche del domingo en la capital madrileña.

También fueron reconocidos el español Alvaro Morte en la categoría de Mejor interpretación masculina en series, por su labor del Profesor en “La casa de papel.” No asistió a la entrega por cuestiones laborales.

En Mejor interpretación femenina de película los reconocimientos cayeron en la guatemalteca María Mercedes Coroy por “La llorona”, filme que ganó el premio principal y en Interpretación masculina triunfó Diego Peretti por la argentina “El robo del siglo”.

Los ganadores buscarán hoy, también, el Premio Platino oficial en sus respectivas categorías.— EFE y El Universal

De un vistazo

Labor esencial

A Diego Luna, la pandemia le sirvió para darse cuenta que vive de un trabajo “esencial” para la sociedad, porque los relatos sirven “para crecer, para entendernos y para algún día transformar esta realidad que necesita tanto de nuestra mano y de nuestra acción”.

Oportunidad para jóvenes

El intérprete de la afamada “Y tú mamá también”, destaca el papel de las plataformas, que “tantas puertas han abierto a los más jóvenes”.

Cercanía a detalle

“La gente, gracias a las cercanía que dan las plataformas, valora ese nivel de detalle y hay que confiar en ellos, entre más específica sea la historia es más universal. Vivimos en un momento en el que todo mundo se conecta”, explica el mexicano.

Otros galardonados

El actor de “Rudo y Cursi” y director de “Abel” se suma a gente como Antonio Banderas, Adriana Barraza, Edward James Olmos y Ricardo Darín que obtuvieron el Platino de Honor en ediciones pasadas.