Logra tus sueños sin miedo a nada

Recomendaciones del joven cineasta Robin Morales

Raúl “Robin” Morales es egresado de la carrera de diseño gráfico de la UNAM, no tiene palancas, ni familia en la industria del cine de animación, pero aun así ha hecho posible el sueño de crear varios cortometrajes animados que hoy son presentados en festivales internacionales, como es el caso de “El tigre sin rayas”.

El creativo es una muestra de que se pueden hacer realidad los proyectos, sólo es cuestión de encauzarlos.

Robin está de visita en Mérida, pues ayer ofreció una masterclass a jóvenes interesados en hacer cine animado, y hoy dará otra clase en el Instituto Yucateco de Emprendedores, a la que todavía hay cupo para quien esté intresado.

El director y animador fue becado con una residencia de un año en el estudio Folimage de Francia, uno de los más prestigiados de la industria, gracias a la participación en el Festival Annecy.

La beca fue para realizar el cortometraje “El tigre sin rayas” que la fecha ya se ha presentado en varios festivales en el mundo, y en octubre se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

En las masterclass que ofrece en la ciudad, Robin indica que lo que hace es compartir sus experiencias, cómo se gestó el camino que sigue en la industria de la animación y cómo realiza las carpetas de los proyectos que tienen en mente, para así poder acceder a fondos nacionales como Imcine, e internacionales para poder hacer realidad los proyectos.

Señala que la intención es también desmitificar la asignación de este tipo de fondos, a los que muchos creen no pueden acceder, cuando en realidad se trata de presentar las cosas adecuadamente, de acuerdo con los requerimientos de la convocatoria, pues a veces no son aceptados por no cumplir cabalmente con los requisitos.

De ahí que la primera masterclass que ofreció ayer estuviera enfocada a la preparación de esas carpetas y todo lo que deben incluir para convencer.

Hoy tratará el tema de la animación a posibles compradores o productores.

El artista yucateco explica que muchas veces los creativos no saben cómo expresar sus ideas, y tienen el estigma de que son introvertidos, por lo que el enfoque es aprender cómo integrar la biblia del proyecto de animación, y cómo expresar las ideas de manera asertiva y clara.

Se busca que todos presenten su proyecto, aunque les de pena.

La masterclass que ofrecerá hoy en el IYEM será de 9 a 15 horas.— Iris Ceballos Alvarado

Trayectoria

Formó parte de varios estudios de animación en México, como Anime Studio; tuvo participación en “El chavo animado” y las películas “Don gato y su pandilla” y “La llorona”; realizó el corto “El trompetista” con Imcine y se integró al canal Once a la barra infantil de esa televisora con varios proyectos, como “Amicus”. Además tiene varios proyectos en puerta dentro y fuera del país.