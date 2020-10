Recuerdos de la 3a. temporada de Atrévete a perder

Voluntad inquebrantable

Porque todo esfuerzo tiene una motivación, el cuerpo se cansa pero la voluntad no se doblega; se vale caer, lo que no está permitido es que no te vuelvas a levantar, así es el reto Atrévete a perder presentado por Abarrotes Dunosusa, cuya cuarta temporada se inicia pasado mañana lunes.

Hace un año se realizó la tercera temporada del reto, cuyo objetivo es perder peso y ganar un estilo de vida saludable a lo largo de nueve semanas, tiempo en el cual ocho personas participan en diversas actividades que incluyen activación física, sesiones de gimnasio, orientación nutricional, visitas a spa y mucho más, todo enfocado a mejorar su condición física y elevar la autoestima.

Los ocho concursantes de la tercera edición, seleccionados mediante un cásting, fueron: Andrea Tovar Rivadeneyra, de 20 años; Dafne Sales Novelo, de 22; Idalí Castro Ramos, de 36; Perla Cortés Robles, de 28; Alan Álvarez Alcocer, de 33; Josué Azael Padilla Carballo y Gustavo Landero Guardián, de 32, y Gabriel Arsenio Schrader Muñoz, de 24.

Los primeros eliminados fueron Idalí y Gustavo, más tarde los seis restantes se sumaron a la dinámica del programa “Actívate en tu parque”, en el Jardín Bepensa.

Perla Cortés Robles, Josué Padilla Carballo, Andrea Tovar Rivadeneyra, Gabriel Schrader Muñoz, Dafne Sales Novelo y Alan Álvarez Alcocer participaron de manera entusiasta en esta dinámica, donde lo importante fue divertirse y, sobre la marcha, activar el cuerpo y quemar calorías al ritmo de salsa, techno y reguetón. Los participantes asistieron a una serie de actividades para tratar de acercarse cada vez más a su meta.

Para los ahí reunidos dos cosas quedaron en claro: quizá eso del baile no a todos se les da, pero de que le ponen ganas es innegable, y esa perseverancia dio buenos frutos pues los más arrítmicos pronto le agarraron el modo y, al final, no querían que la música se detuviera.

Durante la semana tuvieron un día de relajación gracias a la invitación de M&E Spa, para liberarse del estrés y la presión. Cada uno se dejó consentir con los diferentes tratamientos especializados que el Spa ofrece.

El 10 de noviembre participaron en la Carrera Megamedia Dunosusa presentada por Galletas Lara, donde lucharon contra la lluvia y el cansancio. Dafne Sales Novelo se alzó con la victoria.

Porque no todo es ejercicio, los participantes acudieron a surtir su despensa en la sucursal Montes de Amé de Abarrotes Dunosusa.

Llegaron con la certeza de que solo podían seleccionar los productos incluidos en la dieta que el nutriólogo les recetó. Igual estaban conscientes de que solo tenían dos minutos para elegir la mercancía sin sobrepasar las 1,500 calorías que deben consumir al día.

Los segundos eliminados fueron Andrea y Gabriel.

Los ganadores

Después de nueve semanas, mucho ejercicio y una alimentación más saludable, Alan Álvarez Alcocer y Dafne Sales Novelo se coronaron ganadores del reto. Josué Padilla Carballo y Gabriel Schrader Muñoz ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La final del reto, organizado por Diario de Yucatán, se llevó al cabo en las oficinas generales de Dunosusa, en cuyas tiendas los participantes solían comprar todo lo necesario para seguir la dieta dictada por el nutriólogo Jorge Andrade Jiménez, de la Clínica Viliv.

Alan triunfó entre los caballeros con un porcentaje de pérdida de peso del 19.8%

Dafne logró perder 18.86% y Perla 18.22%. Los números dieron el triunfo a Dafne.

Los ganadores recibieron como premio un certificado de 20 mil pesos para un viaje a un destino a elegir, certificado por 10 mil pesos para guardarropa y un vale por 3 mil pesos de Dunosusa.— Emanuel Rincón Becerra

El reto Más detalles

Atrévete a perder llega a su cuarta temporada, que se inicia pasado mañana lunes.

Dónde seguirlo

La cuarta edición de Atrévete a perder comienza el lunes 19 de este mes. Sigue los capítulos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., mediante el Facebook de Diario de Yucatán.