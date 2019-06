Refleja esfuerzo y constancia

Se gradúan de la Marista con el mejor promedio

Orgullo, reflejo de disciplina y constancia, y prueba de que cuando uno se lo propone se pueden alcanzar las metas es lo que significa haber obtenido el mejor promedio para egresados de licenciatura y maestrías de la Universidad Marista de Mérida.

Los alumnos participarán en las ceremonias de graduación que la casa de estudios realizará del 2 al 4 de julio, a las 6 y 8 p.m., para 500 estudiantes de 13 licenciaturas, igual número de maestrías y un diplomado.

El 1 de julio, a las 8:30 p.m., en Cristo Resucitado será la misa de acción de gracias de todos los egresados.

Effi María Flores Cetina dice que haber finalizado la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas con el mejor promedio representa un orgullo por basarse en el esfuerzo y trabajo diario.

Luisa Eugenia Rejón Pacheco, de Mercadotecnia, asegura que ese logro no es solo de ella, sino de todos sus compañeros de equipo. “Más allá de una calificación, lo más importante es la experiencia que uno tiene”.

Melissa Guadalupe Díaz Lara, de Contaduría Pública, señala que no estaba buscando terminar con el mejor promedio, pero se siente muy orgullosa de él. “No hay que tirar la toalla con el paso de los semestres, hay que seguir esforzándose y dar lo mejor de uno mismo. El mejor promedio significa que eres una persona responsable”.

Rodolfo Martínez Molina, de Ingeniería Civil, comparte que ésta es la conclusión de cinco años de esfuerzo, dedicación, perseverancia y responsabilidad. “Más que nada es un extra” en el currículum, no significa que será la persona mejor calificada en una empresa.

Arely Angélica Ramírez Matú señala que ser la egresada de Administración de Recursos Naturales con el mejor promedio es una “alegría inesperada”. Añade que es muy importante rodearse de buenos compañeros porque son gran apoyo en los proyectos y porque “sus vibras te contagian”.

Más cualidades

Macos Pappas Silveira recuerda que en Medicina se tiene que estudiar “muchísimo” y desarrollar más habilidades para ser un buen profesional. “Puede haber un mejor promedio que sea un médico no tan bueno porque la Medicina no solo se trata de estudiar sino de hacer equipo con otros doctores, tratar a los pacientes y generar empatía con ellos”.

Xitlally Sánchez Aguilar, de Nutrición, recuerda que ser el mejor promedio es una distinción que no llega sola. “Implica comprometerte, ocupar el tiempo en tu carrera, formarte, prepararte y dar más cada vez de ti”.

Vitoria Martín Delgado, de Administración Turística, opina que el mejor promedio significa haber hecho el máximo compromiso y entrega. “Mis papás me dijeron que diera todo al máximo”.

Monserrat Jacqueline Cámara Santos, de Derecho, indica que las calificaciones obtenidas representan el compromiso que tuvo al emprender su preparación, el deseo de aprovechar las clases. “Éste solo es un paso de muchos que tendré que tomar para tratar de ser la mejor abogada que pueda para las personas que requieran mi ayuda”.

Paulina Rodríguez de la Gala Casares, de Arquitectura, afirma que la constancia, disciplina y responsabilidad son valores que le enseñaron en casa. “Es algo que ayudará a abrir las puertas laborales, a continuar en otras instituciones”.

Berenice Anahí Suaste Manzanilla, de Fisioterapia y Rehabilitación, dice que el promedio es una carta de presentación que genera confianza en el ámbito laboral, aunque no define cómo eres ni qué tan bien puedes desempeñarte. “El principal reto es seguir la preparación, aprender cada día más porque trabajamos con la salud de las personas”.

Por su parte, Addy Canto, de Psicología, explica que del primer día al último intentó ser constante. “Estudiar Psicología en la Universidad Marista es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, no solo me siento satisfecha académicamente sino que, al igual que la filosofía de la Marista, se convirtió en los cimientos de mi desarrollo profesional”.

Maestrías

Érik Díaz Novelo, de la Maestría en Impuestos, dice que el mejor promedio representa esfuerzo y apoyo de familia y compañeros con los que convivió dos años. “Hay que poner dedicación y tiempo para salir adelante”.

Ana Teresa García Naranjo Urzaiz, de Fisioterapia Deportiva, afirma que en la actualidad es importante cursar un posgrado para hacer frente a la competencia laboral. “Necesitamos seguir preparándonos, actualizándonos y la maestría es una manera de hacerlo”.

Michelle Ann Callaghan Capetillo, de la Maestría en Gestión Ambiental, recuerda que en el ámbito laboral cuentan las aptitudes pero a veces “el papelito es lo que habla de nosotros”.

Juancarlos Tello Gurriz dice que es muy grato ser el mejor promedio de la Maestría en Arquitectura de Paisaje porque, a pesar de tener una actividad profesional, encontró el tiempo para cumplir con los estudios.

Guillermo Bolio Riancho, de Derecho Empresarial, expone que la calificación es el fruto del trabajo con el que se responde al apoyo que se recibe de los demás. “Es importante actualizarse. Puede ser con una maestría, un diplomado o una especialización”, destaca.

Yuseff Emnanuel Aguilar Gamboa, de Derechos Humanos, asegura que la calificación es reflejo del aprendizaje obtenido de maestros y compañeros, la pasión que todos pusieron a los estudios. “Deberíamos aprender más para construir un mejor mundo y para compartirlo con los demás”.

Silvia Ortiz Aguirre, de Nutrición Pediátrica, indica que esta rama profesional es fundamental para mejorar las condiciones actuales y futuras de vida de los niños. “Es la mejor herencia que le podemos dejar a los niños”.

Marco Antonio Ríos Novelo, de Dirección Financiera, subraya que “el estudio no te va a dar de comer pero sí enseñar a mejorar las condiciones de la sociedad”.

Patricia Mendoza Lugo, de Gestión de la Productividad, explica que se estudia el posgrado “para adquirir mayor conocimiento, experiencias, estar actualizado en el ámbito laboral; cursar una maestría vale la pena por todo lo que se aprende”.— Claudia Ivonne Sierra Medina

Samantha Castillejos

De la Maestría en Educación, comparte que se inscribió en el posgrado al ver todo lo que sus maestros de la Licenciatura en Artes Visuales le enseñaron.

Alba Daniela Espinosa

De Administración de Empresas Constructoras, dice que crecer laboralmente, en conocimiento y experiencias, la motivó a cursar el posgrado. “Es difícil como arquitecta que haya conocimiento de administración de las empresas y esta maestría me ayudó mucho”.

Ricardo Enrique Rengel

De Energías Renovables, revela que cursó el programa para cumplir una meta personal y ampliar su abanico de oportunidades. “Para sacar buenas notas se necesitan dedicación, tiempo y esfuerzo”.