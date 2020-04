Reflexión del consumismo

La situación lleva a cuestionar los objetivos de vida

NUEVA YORK.— Para el filósofo Peter Singer, profesor de Bioética de la Universidad de Princeton, la pandemia ha hecho perder a la gente “esa sensación de seguridad, que ahora sabemos era falsa”.

“No hemos tomado seriamente los riesgos de una pandemia. (...) Estamos sufriendo muchísimo, y no pienso solo en la gente que trágicamente ha muerto, sino también en la que ha perdido sus puestos de trabajo, los sectores que, dependiendo de cuánto se alargue el cierre, puede ser que no sobrevivan”.

¿Cree que el gobierno de Estados Unidos, donde más infecciones se registran a nivel global, ha actuado de forma ética?

Ésa es una pregunta muy importante. (...) Creo que ha tomado decisiones muy malas. Eliminar el comité que tenía para las pandemias, que era parte del Consejo de Seguridad Nacional, obviamente no fue algo bueno. Quizás estaba intentando ahorrar dinero a costa de imponer mayores riesgos sobre la gente. Algunos de los nombramientos (del gobierno de Donald Trump) han tenido claros motivos políticos y eso pone a la gente en riesgo porque no tienes a las personas más competentes al mando. He leído que aún hay 14 estados en el país que permiten grandes congregaciones en iglesias o sinagogas o mezquitas. Eso es una locura.

¿Qué efecto tendrá el distanciamiento social?

Éste debería ser un período de reflexión para las personas. Tienen más tiempo para ellas mismas o para estar con gente a la que quieren, y por lo tanto deberían pensar en sus objetivos de vida y lo que realmente quieren lograr. Lo cual podría ser importante porque demasiada gente está orientada hacia el consumo y ganar suficiente dinero para incrementar ese consumo. (...) Estaría bien que (la pandemia) desembocara en eso, pero no lo tengo claro. Dependerá del tiempo que se alargue el confinamiento.

¿Gana la solidaridad frente al egoísmo cuando se tiende a defender los propios intereses?

Típicamente se ve un poco de los dos. Hemos visto a gente peleándose en el supermercado por los últimos paquetes de papel higiénico, un egoísmo absurdo, y hemos visto más solidaridad entre las personas que están dispuestas a ayudar a otros y particularmente a los mayores. Eso que estamos viendo, ¿va a volver a la normalidad una vez acabe el confinamiento? Es muy posible que así sea. Creo que una de las cosas que durará bastante es que mucha gente está haciendo muchas cosas a través de internet que en circunstancias normales hubiera hecho en persona. Para el ambiente sería útil.— EFE

Síguenos en Google Noticias