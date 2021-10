Reflexión sobre ser yucateco

Representan hoy ópera bilingüe de Germán Romero

La idea de la ópera “Tu cuerpo partido” comenzó a rondar el ánimo de Germán Romero hace 15 años. Él, compositor meridano que desde mucho tiempo atrás vive fuera del Estado, se sentía atraído por la reflexión de lo que significa ser yucateco.

Pero “no pude darle seguimiento por muchas razones, entre ellas que la historia no estaba madura”, admite al Diario.

Continuó creando música en la que exploraba el sentimiento nostálgico por el lugar de origen y los recuerdos de la infancia “sabiendo que algún día iba a cuajar en la ópera; encontrar la representación sonora de las emociones fue un proceso muy largo”, explica.

Ese proceso ya concluyó y el resultado se podrá ver esta noche en el Teatro Armando Manzanero cuando se lleve a escena la primera parte de “Tu cuerpo partido” bajo la guía de Raquel Araujo, del Teatro de La Rendija.

Romero, Araujo y Sasil Sánchez son los autores del libreto, que protagonizan Juan Ramón Góngora (Manuel) y Fabián Sosa (Zacarías). La ópera —completa dura unos 75 minutos— se estrenó en formato virtual en enero pasado. Los 24 minutos de montaje que se verán hoy fueron producidos por el Sistema de Apoyos a la Creación y respaldo de Sedeculta, expresamente para su representación presencial en el Otoño Cultural.

El público —el cupo máximo es de 50 personas y el acceso, gratuito— se acomodará en asientos sobre el escenario, donde también se instalará una “burbuja” de ocho por cuatro metros a través de la cual interactúan los dos personajes.

Ambos representan el contraste de dos universos, según explica Raquel Araujo: “El mundo blanco de los años 1960 en Mérida y el de un peón de hacienda que trasciende el tiempo”.

“Manuel llega a la casa de familia a empacar todo porque la van a cerrar y eso detona una serie de recuerdos”, añade. “Paralelamente existe un universo de piedras y que responde con el movimiento corporal de Zacarías a lo que ocurre dentro de la burbuja; una mirada a la Mérida partida por los colores de piel, cultura, discriminación”.

Germán Romero considera que la ópera como género se ajusta bien a lo que deseaba comunicar con esta obra “porque podemos transmitir emociones de una manera mucho más clara que con una obra musical sin texto y sin cantantes”.

Sin embargo, “Tu cuerpo partido” no es una ópera convencional porque, como señala el compositor, no está pensada para cantantes sino para actores. “Me importaba mucho que la calidad vocal no fuese con voces impostadas de cantantes profesionales, se perdía mucho con eso”.

Hace cinco años retomó el proyecto que 10 años antes había comenzado a visualizar y que “sin la ayuda de Raquel no hubiera sido posible; sin los consejos, sin su experiencia que no tengo, hubiera sido más complicado para mí darle una salida precisa a este proyecto”, confiesa.

Añade que la producción de la ópera en la pandemia fue una tarea compleja, así que montar una parte “ya es algo significativo para La Rendija, para el teatro en Yucatán”.

“Tu cuerpo partido” es bilingüe —español y maya—, pero no folclorista, aclara Romero. Los textos en lengua indígena peninsular y contemporánea estuvieron a cargo de Sasil Sánchez, quien explica que una parte de ellos es poética y otra, “conceptos que fuimos construyendo a través de la música que Germán proponía”.

El libreto, agrega Sánchez, “tiene muchos sentidos y aborda muchos ejes sobre quién es un yucateco que tiene raíces mayas y está atravesado por todo lo sucedido en esta tierra”.

“Hay elementos del idioma que no son tan permisivos en cuanto a creación musical, teníamos discusiones sobre cómo abordar ciertas palabras de acuerdo con la musicalidad del maya y Germán, con toda la teoría de música que tiene, adaptaba esas palabras. El maya tiene su ritmo, sus complejidades, y la música también. Combinar estos elementos fue un reto muy grande”.

No hablar maya no es un obstáculo para seguir la historia, subraya Sánchez. “El idioma, la música y lo que vemos en escena con los actores transmiten los sentimientos que Germán quiso plasmar”.

“Hay que verlo como un conjunto para que quien no tiene conocimiento del idioma pueda retener todo lo que esto quiere decir”.— Valentina Boeta Madera

De un vistazo

De regreso

“Tu cuerpo partido” es la primera función presencial de La Rendija en 17 meses.

Créditos

Diseño de espacio escénico: Óscar Urrutia; dirección adjunta, David Hurtado; dirección de arte, Laura Sánchez; voces grabadas de Zaabdi Hernández, Cristina Woodward, Itzel Riqué, Adrián Matluacuatzi y Julietta Beas.