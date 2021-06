Regreso virtual de la feria de videojuegos

La E3 dará inicio hoy y continuará hasta el martes 15

LOS ÁNGELES (EFE).— La E3, la feria más importante de los videojuegos a escala global, regresa tras un año de parón por la pandemia y lo hará con una edición virtual que reunirá a las principales compañías del ocio digital pero que no contará con algunos gigantes como Sony.

Después de saltarse 2020 por culpa del coronavirus, la E3 comenzará hoy una edición que se extenderá hasta el martes 15 y en la que todos los actos se podrán disfrutar por internet, en “streaming” y sin salir de casa.

El Centro de Convenciones de Los Ángeles (Estados Unidos), el hogar habitual de este macroevento, se quedará vacío esta vez y no vivirá las escenas de la última E3, que en 2019 congregó a alrededor de 66,000 personas en el Downtown de la ciudad californiana.

Más allá de su carácter virtual y no presencial, la E3 volverá a ser una celebración por todo lo alto de una descomunal industria del ocio cuyo impresionante negocio se vio, además, impulsado por el confinamiento del coronavirus.

En este sentido, la consultora Newzoo, especializada en el estudio de este sector del entretenimiento, aseguró que los videojuegos generaron en 2020 en todo el mundo 177,800 millones de dólares frente a los 145,700 millones que consiguieron en 2019.

Los videojuegos quizá no disfruten del glamur del cine ni de la atención de los focos mediáticos que tiene Hollywood, pero su repercusión económica está muy por encima de los datos de la gran pantalla.

Según el informe de 2019 de la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA), los ingresos en taquilla de los cines en todo el mundo en ese año sumaron 42.200 millones de dólares, menos de un tercio de lo que logró la industria del videojuego en esos doce meses.

Invitados

Los “gamers” estarán muy pendientes en esta E3 virtual de las innovaciones que presenten las diferentes compañías.

Así, la francesa Ubisoft será la encargada de inaugurar la feria con un evento en el que se esperan noticias de videojuegos como “Rainbow Six Extraction”, “Far Cry 6” o “Riders Republic”.

Xbox será el plato fuerte mañana y en esta ocasión compartirá conferencia con la desarrolladora Bethesda. En este acto conjunto se prevén innovaciones de juegos como “Halo Infinite” y “Starfield” así como de la consola Xbox Series X, que salió a la venta en noviembre de 2020.

La japonesa Nintendo será la encargada el martes 15 de junio de ponerle el broche final a la E3 con un evento en el que podrían conocerse nuevos detalles de videojuegos como “Metroid Prime 4”, “Bayonetta 3” y la secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Dos son los principales ausentes en esta E3 virtual: Sony y Electronic Arts.

La baja de Sony, que en noviembre de 2020 presentó la PlayStation 5, no sorprendió a muchos puesto que esta compañía ya renunció a participar en la edición de 2019 pese a que sus actos siempre eran de lo más esperado por los fans de la E3.

Tampoco se dejará ver en esta ocasión Electronic Arts. En los últimos años, Electronic Arts solía organizar en Los Ángeles un evento propio y en la víspera de la E3 llamado EA Play, que servía de inauguración informal de la feria. Sin embargo, Electronic Arts ha optado este año por retrasar EA Play, que se celebrará el 22 de julio y al margen de la E3.