Reinita, sí; viejita, no

Isabel II rechaza la designación de Anciana del Año

LONDRES.— Isabel II es la monarca reinante más longeva de Gran Bretaña, pero no la llamen vieja.

La soberana, de 95 años de edad, declinó cortésmente ser nombrada Anciana del Año por una revista británica, con el argumento de que no cumple con “los criterios relevantes”, informa la agencia The Associated Press.

La revista “Oldie (Anciano)” publicó ayer la respuesta de la reina a su propuesta de seguir los pasos de anteriores homenajeados, incluidos el exprimer ministro John Major, la actriz Olivia de Havilland y el artista visual David Hockney.

“Su Majestad cree que uno es tan mayor como se siente y, como tal, la Reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar, y espera que encuentre un destinatario más digno”, dice una carta del secretario privado adjunto de Isabel II, Tom Laing-Baker. Termina la misiva “con los mejores deseos de Su Majestad”.

La soberana, que enviudó en abril pasado, todavía mantiene una apretada agenda de deberes reales. Ayer sostuvo videoconferencias con el embajador japonés en Reino Unido, Hajime Hayashi, y el de la Unión Europea, Joao Vale de Almeida, y posteriormente fue anfitriona en una recepción para líderes empresariales mundiales.

El reconocimiento Anciano del Año (Oldie of the Year) honra a las personas de edad avanzada que han hecho una contribución especial a la vida pública. El esposo de la reina, el príncipe Felipe, recibió el nombramiento en 2011, cuando tenía 90 años.

En esa ocasión, según recuerda la agencia de noticias EFE, el duque de Edimburgo declaró que no había “nada mejor para la moral que ser recordado como los años pasan: cada vez más rápido”.

“En cualquier caso es agradable que se acuerden de ti”, manifestó el príncipe.

Después de que Isabel II se negara a recibirlo, el honor de este año fue para la realeza del cine: la actriz y bailarina franco-estadounidense Leslie Caron, de 90 años.

La reina nació el 21 de abril de 1926. Es la soberana más longeva de la historia británica y el próximo año se cumplirá su Jubileo de Platino, en el que celebrará 70 años en el trono.