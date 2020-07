Salud y Vida

Dra. Yeusví Maley Flores Cazola(*)

Día a día refrendamos la complejidad del ser humano; un ser integrado por diferentes esferas (física, emocional, mental y espiritual) que ante la contingencia sanitaria de Covid-19 merecen la misma proporción de atención.

Mucho se habla del tratamiento de los pacientes, del lavado de manos, del distanciamiento social, del estornudo en etiqueta y del uso correcto del cubrebocas; pero hemos olvidado el estrés, la ansiedad y la desesperación que se abonan y fortalecen de la inestabilidad económica, de la convivencia 24/7 con la familia, de la inquietud de los niños quienes se desarrollan en espacios de libertad limitados a patios particulares; y de la preocupación, cada vez más común, de saber de casos cercanos confirmados del nuevo coronavirus.

No es una sorpresa que todos necesitemos paz mental, unos minutos de desconexión para centrarnos en una realidad que cobije nuestros corazones, y que nos motive de nuevo para enfrentar el día.

De manera errónea en ocasiones se pierde de vista este espectro tan importante en el ser humano, y deconstruimos sintomatologías hasta lograr abstraer órganos y tejidos que se convierten en el objetivo primordial del tratamiento.

La vida en pandemia se ha encargado de hacernos reflexionar continuamente, de reestructurar nuestra escala de valores y de priorizar la salud como un valor único de máxima categoría e incapaz de ser valuada ni en la transacción monetaria más grande del mundo.

Salud mental

En ese mismo contexto, encontrar un espacio de tiempo dedicado a la relajación mental debe ser una prioridad para todo ser humano.

Así como nos hemos concentrado en evitar el contagio del virus, hoy les invito a generar espacios que nos provean de una buena salud mental. A promover momentos de conexión interior que nos permitan identificar nuestras emociones, por variadas que sean, y expresarlas en su totalidad.

Porque en estos días difíciles y citando a Amalia Ponte, “tenemos permiso de sentir de todo, permiso de necesitar; pero sobre todo permiso de tomarnos tiempo”. Tiempo para cultivar nuestras emociones, para aprender a conocernos más y para encontrar ese punto exacto de relajación donde el simple hecho de estar, sea lo más placentero.

No olvidemos que el órgano más poderoso del cuerpo también necesita un descanso. Una siesta reparadora, un libro que nos permita viajar permaneciendo estáticos, prácticas de yoga, lienzos en blanco convertidos en arte, salas de baile improvisadas o una larga charla virtual donde el tema coronavirus este prohibido, el día de hoy no solo son necesarios, si no que deberían formar parte de una prescripción médica generalizada, cuya indicación incluyera, de manera prioritaria; a todo el gremio médico.

Para todos, mis más sentidos deseos de salud y paz mental.

Facebook, YouTube, Instagram y Twitter @drayeus; página web www.drayeus.com drayeusviflores@gmail.com