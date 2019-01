Rendirán un “Tributo a Queen”

Innuendo, ya listo para su concierto en el Paseo 60

Los éxitos de Queen en la voz de jóvenes talentos se escucharán mañana, a las seis de la tarde, en Paseo 60, en el tributo que Innuendo rendirá a la banda británica.

La presentación, parte del Mérida Fest, reúne a jóvenes talentos y a otros con trayectoria que aportan su experiencia al homenaje.

Cuatro de los ocho integrantes de Innuendo tienen entre 16 y 18 años de edad, aunque llevan varios años en la música y presentándose en distintos escenarios de la ciudad.

Esta vez ofrecerán el “Tributo a Queen”, un grupo al que admiran y del que sentían que las canciones solo eran conocidas por personas adultas. No obstante, vieron que con el estreno de la película “Bohemian Rhapsody” las nuevas generaciones conocieron a la agrupación británica y se enamoraron de sus canciones.

Fue por ello que Paulina Esquivel Illescas (vocalista), Marissa Dib Castillo (vocalista), Fernando Segovia Pérez (guitarra) y Arturo Ramírez Rivas (batería) decidieron dar un concierto en homenaje a la banda liderada por Freddie Mercury.

Para completar la agrupación invitaron a integrarse a los músicos Gustavo Sahagon Favela (vocalista), Juan José Brito Lara (bajo), José Alejandro Palma Álvarez (teclados) y Álvaro Javier Canul Dzul (guitarra), quienes tiene varios años de trayectoria y han hecho anteriormente algunos tributos a Queen.

Comparten que fue difícil seleccionar el repertorio, pues hay muchas canciones que les gustan y querían interpretar.

No tuvieron más remedio que hacer una lista y elegir las que consideran icónicas y no pueden faltar. Es así que éxitos como “Bohemian Rhapsody”, “Somebody To Love”, “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, “Another One Bites The Dust” y “Love My Life” se podrán escuchar.

Paulina y Marissa comenzaron a cantar de niñas y a sus 18 y 16 años, respectivamente, ya tienen un camino recorrido en la música, con presentaciones en el Teatro Peón Contreras, el Centro Cultural Olimpo, el palenque de Xmatkuil como parte del espectáculo “Viviendo de noche” y el Coliseo Yucatán, donde abrieron los Playbacks de la Universidad Anáhuac Mayab.

Ambas han ganado concursos de canto nacionales e internacionales.

La entrada al concierto es libre.— Iris Ceballos Alvarado