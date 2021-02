Reparar y remodelar en casa

El “hágalo usted mismo” ayuda a liberar el estrés

El “hágalo usted mismo” se ha puesto de moda en estos meses de pandemia, o es que la necesidad ha hecho que muchos retomen realizar esos pequeños cambios o reparaciones que antes dejaban que otros hicieran.

En los últimos meses el encierro ha llevado a modificar las actividades, tanto profesionales, como personales.

Las personas ahora conviven más y de manera más intensa en casa, y “esos detalles que no les incomodaban, les comenzaron a incomodar”, expresa Guilliano Chinchio, director de la división herramientas eléctricas para Bosch México, quien señala que a raíz del encierro las personas deciden pintar, hacer algún arreglo en la cocina, poner un soporte de televisión, adaptar espacios para estudiar o trabajar desde casa, por ejemplo.

Hacer este tipo de trabajo manual afirma que es benéfico para la salud mental, y con un año de confinamiento en el hogar la necesidad, la creatividad, el tiempo libre, la innovación y la tecnología se han conjugado para que las personas puedan aplicar el “hágalo usted mismo”.

Liberar estrés

Precisa que hay una marcada asociación del trabajo manual o artesanal con la salud mental, pues las personas buscan liberar estrés, aunado a que cuando una persona lleva al cabo un proyecto al que no está acostumbrado, al final hay una sensación positiva al completar la tarea, pues es algo que no pensaba o no sabía que era capaz de hacer, de manera que hay una satisfacción personal por haber hecho algo con las propias manos, lo cual también tiene impacto en la autoestima.

Herramientas

Sobre qué herramientas básicas se deben tener en casa para realizar algunas tareas, puntualiza que todo depende del proyecto a desarrollar, pero en el segmento de “hágalo usted mismo”, que contempla hacer pequeñas reparaciones en casa o cambios como los ya citados, un taladro, un rotomartillo y atornilladores son parte del “kit” que se debe tener.

Indica que son herramientas que puede manejar de manera segura cualquier usuario, porque son sencillas de operar, de manera que pueden hacer realidad el proyecto que tengan en mente.

De cualquier forma, indica que los manuales de las herramientas tienen indicaciones, y en el caso de la marca Bosch, de manera frecuente ofrecen capacitación a los usuarios mediante vídeos que se pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram donde comparten contenido.

Demanda

Guilliano Chinchio apunta que en el último año ha sido creciente la demanda de herramientas, no sólo por el “hágalo usted mismo” que muchos están implementando en casa, sino también porque en 2020 se tuvo un desplome importante de la industria de la construcción, de modo que las personas que se dedicaban al sector comenzaron a trabajar en el área de mantenimiento para salir adelante.

Bajo ese panorama, en el ramo ferretero, considerado parte de los rubros esenciales, no se detuvieron en cuanto a la innovación para sacar al mercado nuevas herramientas inalámbricas que no necesitan enchufarse a la toma de corriente eléctrica, dan más autonomía, son más compactas y ergonómicas y tienen un mismo nivel de potencia que las alámbricas.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Para ellos y ellas

Respecto al uso de herramientas por parte de las mujeres, destaca que el uso es parejo para todos, pues las herramientas son para cualquiera que desee usarlas, sólo hay que cuidar hacer uso de ésta de manera correcta y con el equipo de protección individual adecuado.

Artesanías

Guilliano Chinchio resalta que hay también marcas de herramientas enfocadas al área artesanal, de manera que son muy usadas por artesanos y artesanas. La artesanía, dice, es una tarea manual que proporciona la relajación o el desestrés que muchas veces se está buscando