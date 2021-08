Repartirán pastas y cepillos a niños de Yucatán

Para prevenir caries y otras enfermedades bucales en la población infantil del interior del estado, la asociación civil Los Mayas Eternos realiza una campaña de salud dental que consiste en la entrega de donativos de cepillos de dientes y pastas dentales a los niños.

Los cepillos y las pastas serán repartidos en el municipio de Ixil y las haciendas Kantoyna, de Conkal; San Isidro, de Baca; y Too, de Mocochá, informó Pedro Tec, fotógrafo y presidente de Los Mayas Eternos.

Además se compartirá un vídeo a los padres de familia para que enseñen el correcto cepillado de dientes a los más pequeños de casa.

La campaña tiene el apoyo del dentista Saúl Aarón Coba Ordoñez, detalló el artista vecino de Ixil y promotor de varias actividades en favor de las comunidades mayas.

“Esta campaña nace al ver que muchos niños tienen cepillos de dientes muy viejos y que tampoco saben cómo se hace un buen cepillado”, explicó. “Había señas de caries en las muelas y otras piezas dentales y queremos llevar este programa a cuatro comunidades”, agregó.

La meta es dar atención a 1,000 niños y si reciben más donativos, estos artículos serán llevados a más comunidades mayas.

El presidente de la asociación expuso que ya tienen algunas donaciones y las comenzarán a entregar mañana lunes.

Centros de acopio

Los interesados pueden llevar cepillos y pastas dentales a los siguientes centros de acopio: Between the Lines Mérida, ubicado en la calle 62 con 53, del Centro, de 10 a.m. a 4 p.m.; Justo Bread Studio, en Paseo de Montejo, de martes a domingo de 8:30 a.m. a 3 p.m.; Hennessy’s Irish Pub, en Paseo de Montejo; y Casa del Centro, en el predio 533-A de la calle 48 entre 73 y 73-A, del Centro.

El segundo paso de la campaña será dar atención dental a los niños con más daño bucal gracias al apoyo solidario de dentistas.

La asociación está tratando de recibir el apoyo de las empresas Colgate y Crest para esta campaña.

En reconocimiento a su trayectoria artística y labor humanitaria, Pedro Tec será homenajeado el 17 de agosto cuando le pongan su nombre a la Casa de la Cultura de Ixil.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Licenciatura

Pedro Tec es egresado de Arqueología de la Uady.

La asociación

La idea de la asociación surgió después de las actividades sociales realizadas tras los embates sufridos por los municipios del interior del estado por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal” en 2020 y la pandemia de Covid-19.

Actividad altruista

La asociación ha entregado más de 2,000 despensas, medicamentos, zapatos, ropa y fruta y ha colaborado en la construcción de pozos pluviales de desagüe y fosas sépticas en Ixil y Mocochá.