Reportaje visual de El País gana el premio Kavli, "Pulitzer" del periodismo científico

Este miércoles el sitio web del periódico El País compartió una noticia. Ganaron el premio Kavli, el equivalente al “Pulitzer” del periodismo científico, con su reportaje visual sobre el contagio del Covid por aerosoles.

Hacer periodismo visual en los tiempos actuales es importante, pues estas narrativas ayudan a explicar mejor la realidad.

Actualmente, 13 profesionales de El País se dedican únicamente al tratamiento de formatos visuales. La pandemia causó que gran parte de la información girara en torno a los datos y la ciencia. El equipo de Nuevas Narrativas, como se denominan, ha desempeñado un papel destacado para acercar esta información a los lectores, pues les explican buena parte de los datos y estadísticas.

Este equipo está formado por siete infografistas, tres especialistas en datos, una redactora y dos desarrolladores que trabajan en coordinación con el resto de la redacción de El País.

Durante semanas mantienen varios artículos activos, los actualizan diariamente. Además, han creado infografías de todo tipo, sobre todo del Covid.

Mariano Zafra, responsable de este departamento, destacó para el medio citado que estos formatos “capturan la atención del lector con mayor fuerza”, ya que “la explicación de una acción o un proceso le llega de manera intuitiva y sin esfuerzo”.

El contenido más visitado

El contenido más visitado de la historia de la web de El País, es precisamente el especial multimedia "Un salón, un bar y una clase", que además fue merecedor de este nuevo premio de máximo reconocimiento.

El reportaje, que ya había ganado el Premio Ortega y Gasset y el máximo galardón de los Premios Malofiej ―los más relevantes de la infografía periodística―, se llevó el premio más importante a la divulgación que otorga la asociación que publica la revista Science.

El reconocimiento forma parte del programa de premios de periodismo científico de la American Association for the Advancement of Science, que se otorgan desde 1945 a medios estadounidenses.

En 2009 los premios se abrieron al resto del mundo, desde que la Fundación Kavli los financia, y esta es la primera vez que un medio español consigue el galardón: premio de oro de 5,000 dólares en la categoría de Reportajes Científicos. El jurado consideró magistral el reportaje de El País “por examinar los riesgos del virus en un momento en el que entender cómo se propagaban los aerosoles de la enfermedad estaba aún clarificándose”.