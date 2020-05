Respeta sus derechos

Invitan a analizar el trato que se da al adulto mayor

Las canas son sinónimo de experiencia; cada arruga en la piel, un instante de vida, y, aunque el cuerpo se deteriora y los ojos extinguen su luz, el corazón se inflama de amor, fe y esperanza. Así son los adultos mayores.

Profundizar en sus derechos es deber de las actuales y venideras generaciones.

Por tal motivo, la edición 2020 de la Jornada de Derechos Humanos de Impulso Universitario, A.C., a realizarse este sábado 30, de 9 a.m. a 1 p.m., tendrá por tema “El adulto mayor y su importancia en la sociedad”.

Por las medidas de confinamiento y sana distancia, se realizará a través de la plataforma Go ToMeeting, informa Enrique Albores Sosa, integrante del equipo coordinador y moderador de dicha jornada.

“Los adultos mayores son parte importante de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, ellos son merecedores de todo nuestro apoyo y consideración, es muy importante darles la atención que se merecen, no abandonarlos a su suerte, no discriminarlos, no explotarlos, sino ofrecerles un trato digno, de ahí la trascendencia de las jornadas”, dice.

La actividad se inscribe en el programa de formación integral de becarios de Impulso Universitario y es organizada por la 20a. generación de beneficiarios.

En otras circunstancias se llevaría al cabo en un auditorio, pero dadas las condiciones actuales se realizará por primera vez en línea mediante un enlace de videoconferencia con capacidad máxima para 250 dispositivos conectados simultáneamente en Go ToMeeting. El contenido será compartido posteriormente en Facebook e Instagram.

El año pasado, el tema de la jornada fue los derechos de los pueblos indígenas.

Ligas

Durante toda la semana, en el perfil en Facebook: Jornada de Derechos Humanos IU se compartirán las ligas para descargar la aplicación y las instrucciones para enlazarse a la transmisión. Los interesados deberán llenar un cuestionario sobre derechos de los adultos mayores.

El evento tendrá tres momentos. El primero será una mesa panel con la participación de los especialistas Didier Zúñiga, Yanelle Vega y Jaina Flores, quienes hablarán de “Abandono del adulto mayor”, “Falta de oportunidades para las personas mayores” e “Inclusión social del adulto mayor”.

Enseguida habrá una sesión de preguntas con el público enlazado. Todo esto entre 9 y 11:40 horas.

Un segundo momento será un taller de activación física a cargo de integrantes del Club Social para el Adulto Mayor Nova Vida, con duración de 20 minutos.

En la tercera y última parte habrá una conferencia más, al término de la cual se abrirá un espacio de reflexión a manera de conclusión, con las aportaciones de quienes se enlazaron a la jornada.

Más informes en el perfil en Facebook del evento.— Emanuel Rincón Becerra