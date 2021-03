Respeto y empatía fueron claves

Destaca Teresa Pech por 36 años en Megamedia

Cuando Teresa Pech Uicab viuda de Velázquez se presentó en el edificio de Diario de Yucatán aquella lejana primavera de 1985 para presentar los exámenes de rigor en el departamento de Capital Humano, entonces Relaciones Industriales, no podía siquiera imaginar el rumbo que estaba a punto de tomar su vida, pues se encotraba a un paso de embarcarse en una aventura de 36 años.

Fue su destacada destreza en la mecanografía y una muy bien cuidada ortografía lo que en primera instancia le abrió las puertas del Diario. Y es que doña Tere no solo podía mecanografiar una carta de una cuartilla sin errores ortográficos en un santiamén; ella poseía algo especial: tenía la vocación de servicio, el talento para organizar a sus compañeros y el don de la empatía y el respeto por el trabajo de todos en su equipo.

Hoy, 36 años después, esta leyenda se jubila en medio del reconocimiento, el cariño y la admiración de quienes laboramos en Grupo Megamedia.

Con Teresa Pech se cierra un ciclo dentro de la organización donde ella fue siempre un ejemplo e inspiración para todos, la prueba viviente de que cuando existe la voluntad y la dedicación todos somos capaces de alcanzar grandes cosas.

Teresa Pech, doña Tere, de 58 años de edad, nos abrió las puertas de su casa, aquella de la que se ausentó muchas horas durante el día para labrarse un futuro y sacar adelante a su familia.

Nos platicó lo que fue su vida y su paso por la empresa; y aunque le sobran los motivos para celebrar, infortunadamente no todo es alegría, pues a principios de este mes su esposo, José Gonzalo Velázquez García, falleció. Estuvieron casados por 38 años.

Ahí, en la sala de su casa, ella y sus hijos levantaron un altar a la memoria de José, quien junto con Teresa ya hacía planes para disfrutar la vida más despreocupada ante la proximidad de la jubilación de ella: pasear, ir a la playa, disfrutar a los hijos y a las nietas; pero Dios se adelantó y lo hizo llamar a su presencia, fue muy doloroso y triste según nos relata la entrevistada. Una de esas cosas que no espera uno que el destino le reserve.

“Dos semanas después de que murió mi esposo me jubilé”, recuerda. “Fue un momento muy bonito por el reconocimiento de los compañeros, por el cariño, por las muestras de aprecio, pero me hubiera gustado vivir este momento con José. Estuvimos tan cerca pero a él ya no le alcanzó”, lamentó.

“El trabajo me lo dieron porque necesitaban una persona que relevara a la secretaria del entonces director General del Diario, don Carlos R. Menéndez Navarrete, así que necesitaban a alguien que supiera mecanografía y tuviera buena ortografía, cosas que aprendí en la Academia Marden para secretarias”, explica.

“Dos semanas estuve relevando a la secretaria del director. Traté en todo momento de estar a la altura de la persona que salió de vacaciones. De ahí pasé a Capital Humano y apoyé en el área de Nómina. En aquellos años se pagaba directamente al personal en el edificio central, se hacía en efectivo e incluso en los sobres se incluía la morralla”.

La capacidad de doña Tere para adaptarse al trabajo, sea cual fuere éste, la convirtió en una de las colaboradoras más solicitadas del área administrativa de la empresa. Dio el salto al departamento de Circulación, hoy Venta de Ejemplares, que tiene que ver con la atención a voceadores, personal de reparto y suscriptores. Su día a día era un continuo estar pendiente de las oficinas urbanas distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad.

La tecnología era algo muy incipiente en esos años, recuerda.

Así, a lo largo de 13 años prestó sus servicios en una diversidad de áreas.

Con la evolución y los cambios en el Diario, se convirtió en asistente general administrativa, cargo que alcanzó su momento culminante cuando llegó a Dypaq, aliado estratégico de Grupo Megamedia, y colaboró en el proceso de mudanza de la empresa de logística, de su sede en la calle 47 con 74 de Mérida —donde aún operan algunas áreas— a las modernas, amplias instalaciones en la carretera Mérida-Umán.

Ya en el nuevo edificio de Dypaq su trabajo consistía en vigilar la organización de toda la flota de vehículos de transporte de la empresa.

“Creo que lo más importante de servir todos estos años en el Diario, Megamedia y Dypaq, fue conocer a tantas personas que dieron su vida y su entrega por hacer de esta empresa algo muy especial, una empresa muy humana y empática con sus colaboradores”, comentó.

“En lo personal no tengo más que palabras de agradecimiento para Megamedia por la oportunidad que me brindó de servir más de 35 años, en un ambiente donde todos trabajamos y nos apoyamos mutuamente”, dijo.

“Mi hija, que padece asma, se ponía mal y la empresa me daba todas las facilidades para que yo pudiera atender la emergencia; me daban lo que pudiera necesitar para que ella saliera adelante”.

“Creo que trabajar tanto tiempo en Megamedia nos permite dimensionar lo que la hace especial. No solo es la mejor por lo que el público ve, sino por lo que hace por sus colaboradores”, indicó.

A las nuevas generaciones de colaboradores de Megamedia les pidió que aprendan a darle tiempo al tiempo, a madurar y con ello alcanzar la experiencia, valorar el esfuerzo que hacen para que la empresa sea lo que es: “Respétense mutuamente, apóyense, sean empáticos, responsables al trabajar, perseverantes, pacientes, ya que las cosas buenas se toman su tiempo pero llegan”.

La recién jubilada planea viajar a Estados Unidos con su hija para cambiar de aires y asimilar el momento que está viviendo.

Los hijos de Teresa son Manuel Gonzalo y Ely Guadalupe Velázquez Pech. Tiene dos nietas: Sahorie y Athenea Velázquez Ortiz.— Emanuel Rincón Becerra

Ronda de opiniones

Colaboradores de Megamedia hablan de Teresa

Genny Durán

Tesorería

Desde que la conocí fue una persona amable, siempre apoyaba, colaboraba en todo lo que se le pedía. Era muy puntual, nunca decía estoy enferma y no puedo venir, solo por cuestiones de embarazo y vacaciones es cuando ella no se presentaba a trabajar. Incluso trabajó cuando el huracán. La enseñanza que me dejó es a estar pendiente de las personas con las que trabajábamos.

Joaquín Carmona

AdmOR. VTA. EJEMPLARES

Siempre le voy a agradecer lo que aprendí de ella, principalmente su excelente actitud: 1. cuidando que las cosas siempre salgan bien y 2. cuidando a los demás; se preocupaba cuando las personas tenían problemas laborales o personales y buscaba ayudarlos. Una frase de ella con la que me quedo es: “No lo sé, pero si me lo explican, lo aprendo”. Vio muchos cambios y se adaptó a ellos.

Eduardo Barrientos

Gte. MEDIOS LIGEROS Y EJEM.

Es de las personas más responsables que he conocido. La calidad con la que hacía su trabajo era destacable. Hacía lo que se le pedía, así moviera cielo, mar y tierra. Una vez me tocó cubrir sus vacaciones y era mucho lo que movía y tenía controlado, incluso sin consultar el sistema. De ella aprendí la importancia de la puntualidad en el trabajo para aprovechar el tiempo con la familia.