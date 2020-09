Responden a la llamada de Dios

Hoy ordenarán diáconos a tres seminaristas

Una confirmación de la llamada de Dios al sacerdocio significa la ordenación diaconal para los seminaristas José Ricardo Cen May, René Ek Yah y Edwin Omar Nicolás Koyoc, quienes hoy recibirán el orden del diaconado transitorio en una ceremonia eucarística que se celebrará a las 5 p.m. con transmisión en la página de Facebook Seminario de Yucatán.

La misa será presidida por el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en el Seminario Menor de San Felipe de Jesús. La ceremonia es a puerta cerrada.

Signo de esperanza

Para los tres candidatos al orden la ordenación diaconal es un signo de esperanza y que Dios no abandona ni deja de amar a su pueblo en medio de la pandemia.

José Ricardo, de 28 años de edad, originario de Buctzotz (Yucatán), es hijo de José Concepción Cen Nahuat y Ricarda May Canché. Ingreso al Seminario hace diez años.

Comentó que la ordenación al diaconado significa seguir a Cristo en su configuración a convertirse en el Buen Pastor.

Él quiere ser sacerdote para ayudar a los demás porque siente que es la voluntad de Dios no la de él y “la Iglesia necesita personal que Dios elige para un servicio particular. Mi motivación es seguir a Cristo en dónde él me marque”, compartes.

Recordó que su tercera opción era ingresar Seminario y se volvió la primera y la fundamental.

Por su parte, René Ek Yah, de 26 años de edad, de Tipikal (Yucatán), es hijo de Filiberto Ek Góngora y Tomasa Yah Puch. Al Seminario ingreso hace nueve años.

Considera que la ordenación diaconal es la confirmación de muchas cosas que le da sentido al llamado de Dios. El ministerio al sacerdocio al que fue llamado no fue una elección de él sino de Dios. “Fue Dios el que me habló”, asegura.

Con su ordenación quiere ayudar a los demás a conocer más de Dios y de su Iglesia. Por eso invita a los jóvenes a tener una relación con Jesús porque es ahí donde “uno encuentra la vocación y el sentido de la vida”.

Fiel a Cristo

Edwin Omar Nicolás Koyoc, de 30 años de Mérida, es hijo de Asunción Nicolás Cruz e Imelda María Koyoc Cetzal. Al Seminario ingresó hace diez años.

La ordenación diaconal significa confirmar la llamada que Dios le hizo y quiere seguir experimentando la fidelidad de Dios.

“El sacerdocio surge como una inquietud de ver una ordenación sacerdotal y más adelante se fue purificando esta llamada. ¿Por qué quiero ser sacerdote? Porque siento que es una llamada que él me hace y quiero responder a esta invitación”, resalta.

Al seguir y escuchar su vocación, “el Señor nos hace instrumentos para servir a nuestra comunidad, nos hace capaces de poder transmitir ese amor, esa entrega y ese sacrificio que él hace por nosotros todos los días”, finaliza Edwin Omar. El seminarista indicó que el orden del diaconado que recibirán mañana es un regalo para el pueblo de Dios, y esa es la alegría y esperanza que Dios nunca abandona.— Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Celibato

El diaconado transitorio es parte de los pasos a seguir para la ordenación sacerdotal. Ayer los tres candidatos al orden ofrecieron su promesa de celibato en una misa y rezo de la liturgia de las horas en el Seminario Mayor.

Funciones

Las funciones del diácono transitorio desde el aspecto pastoral es servicio, la predicación y la atención a los enfermos; y desde el aspecto litúrgico es asistir al presbiterio en funciones litúrgicas. En cuestiones sacramentales pueden bautizar, asistir matrimonios y celebrar exequias.