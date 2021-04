Responder, acto valiente

Semana del Seminario

José Antonio Xool Ventura (*)

Alegre, confiable, de sonrisa agradable… distraído en ocasiones, muy distraído en otras; pero con un corazón sencillo, entre muchas otra cualidades y limitantes, así me ha invitado Jesús a una experiencia única, fascinante en amor, diversión y alegría.

Soy José Antonio Xool Ventura, seminarista del Seminario Menor “San Felipe de Jesús”, perteneciente a la comunidad parroquial San francisco de Asís, en Hunucmá.

En mi corta vida siempre he estado involucrado en ayudar a los demás. Desde pequeño tuve la facilidad para escuchar y ponerme en los zapatos del otro, participar en proyectos altruistas.

También tuve la oportunidad, junto con mis hermanos, de ser monaguillo compartiendo el servicio y la cercanía con los sacerdotes de mi comunidad.

Con esto no quiero dar la impresión de que siempre fui así, como todo adolescente también tenía una que otra rebeldía, mamá y papá son testigos. Desde ahí conocí a Jesús. Me quedé sorprendido por la fuerza de atracción que posee como verdadero líder en la entrega y en el amor, entre sus discípulos y su pueblo, pues nos enseña e invita no sólo con su palabra, sino con sus obras como auténtico maestro, que el saber y tener voluntad no es suficiente; tenemos que hacerlo en vida, en el servicio a los demás, imprimiéndole amor, y descubrir que esa es la mayor alegría y felicidad. Al descubrir eso, no dije “Sí” inmediatamente, pero fue lo que me cautivó y motivó a optar por escuchar el llamado que el Señor me ha hecho, renunciando a mi querer, a mis comodidades y sí, también “pesadeces”, para vivir la experiencia del Seminario Menor, la que hoy sería la mejor decisión que tomé en mi adolescencia.

Pido perdón a las personas mayores por haber dedicado esta experiencia a los adolescentes. Tengo una seria excusa: Invitarlos a preguntarse ¿Qué quiere Dios de mí? (esa pregunta ya no saldrá de tu mente).

Tengo una segunda excusa: proponerles el Seminario Menor como el mejor lugar para vivir y disfrutar tu adolescencia, formándote como buena persona y cristiano generoso.

Tengo una tercera excusa: Motivarte a dejar tus “excusas” a un lado para seguir a Cristo y descubrir la alegría de sentirte amado y llamado por Dios a una posible vocación Sacerdotal. Sorprendente ¿no?

Sé valiente y date la oportunidad de descubrir qué quiere Dios de ti, haciendo la experiencia del Seminario Menor. Aquí se disfruta en su totalidad ser un muchacho normal haciendo algo extraordinario acompañado de Jesús discerniendo la voluntad de Dios.

Alumno del Seminario Menor